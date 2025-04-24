https://ria.ru/20250424/tramp--2013238343.html
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:43:00+03:00
2025-04-24T16:43:00+03:00
2025-04-24T17:31:00+03:00
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки.Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим."Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат. "Пора заключить мирное соглашение!" - заключил президент США.При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.
https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013238744.html
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В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
Трамп заявил, что недоволен ударами РФ по Киеву и призвал Путина к перемирию