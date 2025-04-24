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Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 24.04.2025 (обновлено: 17:31 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp--2013238343.html
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:43:00+03:00
2025-04-24T17:31:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки.Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим."Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат. "Пора заключить мирное соглашение!" - заключил президент США.При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.
https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013238744.html
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в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву

Трамп заявил, что недоволен ударами РФ по Киеву и призвал Путина к перемирию

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Трамп сделал заявление о России после анонса встречи Путина и Уиткоффа
11 апреля, 16:44
"Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат. "Пора заключить мирное соглашение!" - заключил президент США.
При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Во Франции отреагировали на резкое заявление Трампа о Зеленском
Вчера, 16:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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