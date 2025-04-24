https://ria.ru/20250424/tramp--2013238343.html

Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву

Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:43:00+03:00

2025-04-24T16:43:00+03:00

2025-04-24T17:31:00+03:00

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву, и попросил российского лидера Владимира Путина о заключении мирной сделки.Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим."Мне не нравятся удары России по Киеву. Это не нужно и крайне не вовремя", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Он заявил, что каждую неделю погибает 5 тысяч солдат. "Пора заключить мирное соглашение!" - заключил президент США.При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю Украину уже через три года.

https://ria.ru/20250411/tramp-2010772923.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013238744.html

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в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин