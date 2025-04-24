https://ria.ru/20250424/torgovlja-2013180662.html

Патрушев рассказал о росте товарооборота с ОАЭ

Патрушев рассказал о росте товарооборота с ОАЭ - РИА Новости, 24.04.2025

Патрушев рассказал о росте товарооборота с ОАЭ

Торговля сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами выросла почти на треть в 2024 году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:39:00+03:00

2025-04-24T13:39:00+03:00

2025-04-24T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Торговля сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами выросла почти на треть в 2024 году, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. "Отношения наших стран динамично развиваются. Мы искренне ценим диалог, который выстроен по многим направлениям сотрудничества. Одним из ключевых является агропромышленный комплекс. В прошлом году товарооборот сельхозпродукции между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами вырос почти на треть. Рассчитываем, что в текущем году положительная динамика сохранится", - приводятся в сообщении слова Патрушева. Кроме того, сообщается, что Россия готова наращивать поставки в ОАЭ зерна, мясной халяльной, масложировой и кондитерской продукции. Помимо этого, на встрече обсудили создание специальной рабочей группы для развития диалога двух стран в сфере экологии и охраны окружающей среды. Отмечается, что в рамках этой группы в том числе будут обсуждаться вопросы сохранения биоразнообразия. Планируется, что первое заседание состоится уже в мае текущего года. Также Патрушев отметил, что Россия готова к обмену опытом в области геологии и недропользования. "Уверен, что взаимовыгодные отношения продолжат интенсивно развиваться. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению торгово-экономических связей наших стран и усилению продовольственной безопасности России и Объединенных Арабских Эмиратов", - добавил заместитель председателя правительства РФ.

https://ria.ru/20250422/torgovlya-2012643472.html

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россия, оаэ, дмитрий патрушев, в мире