https://ria.ru/20250424/tor-2013192883.html

Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР

Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР - РИА Новости, 24.04.2025

Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР

Пакет налоговых льгот предлагают в Кировской области резидентам территорий опережающего развития (ТОР), чтобы бизнес мог реализовать инвестиционные проекты на... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:12:00+03:00

2025-04-24T14:12:00+03:00

2025-04-24T14:12:00+03:00

кировская область

кировская область

льготы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Пакет налоговых льгот предлагают в Кировской области резидентам территорий опережающего развития (ТОР), чтобы бизнес мог реализовать инвестиционные проекты на особых условиях, сообщает пресс-служба правительства региона. "Агентство инвестиционного развития, подведомственное министерству экономического развития региона, приглашает предпринимателей стать резидентами территорий опережающего развития Кировской области и реализовать инвестиционные проекты на свободных земельных участках", - говорится в сообщении. Сегодня в Кировской области функционируют две территории опережающего развития – "Вятские Поляны" и "Белая Холуница", которые предоставляют уникальные возможности для бизнеса благодаря особым условиям ведения предпринимательской деятельности. Так, сейчас на территории Вятских Полян более 20 свободных инвестиционных площадок, в Белой Холунице – шесть, которые различаются площадью, назначением и уровнем готовности инженерных коммуникаций, что позволяет выбрать оптимально подходящий вариант под конкретный проект любой сложности и направленности. "Статус резидента ТОР предполагает целый ряд налоговых льгот, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиционной активности: обнуление федеральной ставки налога на прибыль (первые пять налоговых периодов после получения прибыли от деятельности в рамках ТОР); снижение региональной ставки налога на прибыль (устанавливается в размере 5% в течение первых пяти налоговых периодов, далее 10%); устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу; применяется заявительный порядок возмещения НДС", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что резидентами ТОР могут стать коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность исключительно на данной территории, заключившие трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на ТОР.

https://ria.ru/20250422/klaster-2012848013.html

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кировская область, льготы