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Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР - РИА Новости, 24.04.2025
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
14:12 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tor-2013192883.html
Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР
Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР - РИА Новости, 24.04.2025
Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР
Пакет налоговых льгот предлагают в Кировской области резидентам территорий опережающего развития (ТОР), чтобы бизнес мог реализовать инвестиционные проекты на... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:12:00+03:00
2025-04-24T14:12:00+03:00
кировская область
кировская область
льготы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Пакет налоговых льгот предлагают в Кировской области резидентам территорий опережающего развития (ТОР), чтобы бизнес мог реализовать инвестиционные проекты на особых условиях, сообщает пресс-служба правительства региона. "Агентство инвестиционного развития, подведомственное министерству экономического развития региона, приглашает предпринимателей стать резидентами территорий опережающего развития Кировской области и реализовать инвестиционные проекты на свободных земельных участках", - говорится в сообщении. Сегодня в Кировской области функционируют две территории опережающего развития – "Вятские Поляны" и "Белая Холуница", которые предоставляют уникальные возможности для бизнеса благодаря особым условиям ведения предпринимательской деятельности. Так, сейчас на территории Вятских Полян более 20 свободных инвестиционных площадок, в Белой Холунице – шесть, которые различаются площадью, назначением и уровнем готовности инженерных коммуникаций, что позволяет выбрать оптимально подходящий вариант под конкретный проект любой сложности и направленности. "Статус резидента ТОР предполагает целый ряд налоговых льгот, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиционной активности: обнуление федеральной ставки налога на прибыль (первые пять налоговых периодов после получения прибыли от деятельности в рамках ТОР); снижение региональной ставки налога на прибыль (устанавливается в размере 5% в течение первых пяти налоговых периодов, далее 10%); устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу; применяется заявительный порядок возмещения НДС", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что резидентами ТОР могут стать коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность исключительно на данной территории, заключившие трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на ТОР.
https://ria.ru/20250422/klaster-2012848013.html
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кировская область, льготы
Кировская область, Кировская область, Льготы
Кировские власти предложили пакет налоговых льгот резидентам ТОР

Правительство Кировской области предлагает резидентам ТОР пакет налоговых льгот

© РИА Новости / Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкКиров
Киров - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости. Пакет налоговых льгот предлагают в Кировской области резидентам территорий опережающего развития (ТОР), чтобы бизнес мог реализовать инвестиционные проекты на особых условиях, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Агентство инвестиционного развития, подведомственное министерству экономического развития региона, приглашает предпринимателей стать резидентами территорий опережающего развития Кировской области и реализовать инвестиционные проекты на свободных земельных участках", - говорится в сообщении.
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Сегодня в Кировской области функционируют две территории опережающего развития – "Вятские Поляны" и "Белая Холуница", которые предоставляют уникальные возможности для бизнеса благодаря особым условиям ведения предпринимательской деятельности. Так, сейчас на территории Вятских Полян более 20 свободных инвестиционных площадок, в Белой Холунице – шесть, которые различаются площадью, назначением и уровнем готовности инженерных коммуникаций, что позволяет выбрать оптимально подходящий вариант под конкретный проект любой сложности и направленности.
"Статус резидента ТОР предполагает целый ряд налоговых льгот, направленных на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиционной активности: обнуление федеральной ставки налога на прибыль (первые пять налоговых периодов после получения прибыли от деятельности в рамках ТОР); снижение региональной ставки налога на прибыль (устанавливается в размере 5% в течение первых пяти налоговых периодов, далее 10%); устанавливается нулевая ставка по налогу на имущество и земельному налогу; применяется заявительный порядок возмещения НДС", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что резидентами ТОР могут стать коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие деятельность исключительно на данной территории, заключившие трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на ТОР.
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