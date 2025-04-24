https://ria.ru/20250424/terakt-2013110679.html
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии - РИА Новости, 24.04.2025
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии, планировавшийся украинскими спецслужбами, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:49:00+03:00
2025-04-24T09:49:00+03:00
2025-04-24T10:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
нижегородская область
средняя азия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии, планировавшийся украинскими спецслужбами, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности России в Нижегородской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами с участием двух выходцев из Средней Азии, приверженцев идеологии международной террористической организации, запрещенной на территории России", — говорится в релизе. По указанию украинского куратора они изъяли FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на нефтехимическое предприятие, уточнили в спецслужбе."Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. В ходе следственных действий на месте происшествия изъято два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова", — добавили в ФСБ. В телефонах злоумышленников нашли переписку с куратором и координаты тайника со средствами поражения и огнестрельным оружием. Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.
https://ria.ru/20250418/zaderzhanie-2011978255.html
https://ria.ru/20250414/fsb-2011077053.html
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Кадры с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области
ФСБ показала видео с ликвидированными выходцами из Средней Азии, готовившими теракт в Нижегородской области по заданию Киева.
2025-04-24T09:49
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происшествия, нижегородская область, средняя азия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Нижегородская область, Средняя Азия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Нижегородской области предотвратили теракт на нефтехимическом предприятии
ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области