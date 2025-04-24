https://ria.ru/20250424/teorrorist-2013228118.html

Бенефициаров компании "Баядера Груп"* внесли в перечень террористов

Бенефициаров компании "Баядера Груп"* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 24.04.2025

Бенефициаров компании "Баядера Груп"* внесли в перечень террористов

Объединение бенефициаров крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп"* внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:08:00+03:00

2025-04-24T16:08:00+03:00

2025-04-24T16:08:00+03:00

россия

вологодская область

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Объединение бенефициаров крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп"* внесено в перечень террористов и экстремистов, следует из соответствующей базы Росфинмониторинга. "Объединение, членам которого являются Бондарева Наталья Владимировна 10.11.1961 года рождения… Нечитайло** Святослав Игоревич, 29.05.1974 года рождения… Мокляк** Юрий Александрович, 13.01.1976 года рождения… ООО "Баядера холдинг"*, - значится в базе ведомства. Ранее Великоустюгский районный суд Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп"*.* внесена в перечень террористов и экстремистов** признаны террористами и экстремистами в России

https://ria.ru/20250219/kholding-2000218757.html

россия

вологодская область

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россия, вологодская область, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), генеральная прокуратура рф