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Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя - РИА Новости, 24.04.2025

Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя

История Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя началась 24 апреля 1925 года – тогда при Центральном комитете профсоюза железнодорожников был... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:17:00+03:00

2025-04-24T01:17:00+03:00

2025-04-24T01:17:00+03:00

справки

россия

театр имени н. в. гоголя

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История Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя началась 24 апреля 1925 года – тогда при Центральном комитете профсоюза железнодорожников был организован "отраслевой" театр, называвшийся Передвижным театром драмы и комедии.Его первым руководителем стал режиссер и актер Кирилл Голованов. Он собрал вокруг себя группу энтузиастов. Труппа выступала на узловых станциях, в рабочих клубах, а иногда на станционных платформах. Основу репертуара театра определяла зарождавшаяся советская драматургия – пьесы Владимира Киршона, Василия Шкваркина, Александра Афиногенова и других авторов. Кроме того, ставились произведения, связанные с железной дорогой.С 1930 года театр железнодорожников находился в ведении Главискусства Наркомпроса РСФСР, затем в 1931 году был принят в полное ведение ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта и переименован в Московский театр транспорта.Существенно повлияло на становление театра художественное шефство, взятое над ним в 1934 году ведущими актерами МХАТа 2-го — народным артистом СССР Иваном Берсеневым, народным артистом РСФСР Владимиром Готовцевым, народной артисткой РСФСР Серафимой Бирман.Между Театром транспорта и МХАТ-2 был заключен так называемый социалистический договор о взаимовыгодном сотрудничестве. Режиссеры и актеры МХАТ-2 ставили спектакли, устраивали лекции для артистов, курировали художественное направление театра, а ЦК железнодорожников помогал МХАТ-2 во время гастролей, предоставляя вагоны в поездах для перемещения по стране.В 1939 году театр начал именоваться Центральным театром транспорта, главным режиссером стал народный артист РСФСР Николай Петров.В репертуаре театра появились постановки "Любовь Яровая" Константина Тренина, "Хождение по мукам" Алексея Толстого. В то время у коллектива еще не было своей постоянной площадки. Много времени труппа проводила на гастролях, показывая спектакли железнодорожникам в разных уголках страны.В мае 1941 года театр отправился на запланированные трехмесячные гастроли на Дальний Восток. Начало Великой Отечественной войны застало коллектив в Омске. Из-за войны поездка превратилась в путешествие длиной почти в два года. Театр давал спектакли и концерты в казармах, в депо, на полевых станциях, крупных железнодорожных узлах. За время этих длинных гастролей артисты сыграли более тысячи спектаклей и дали 900 концертов.В 1943 году театр обрел постоянное помещение в Москве на улице Казакова, 8, в бывшем железнодорожном депо дореволюционной постройки, где находится и по сей день.В 1959 году театру было присвоено имя Николая Гоголя – к 150-летию со дня рождения великого русского писателя.В 1950-е годы репертуар театра составляли не только пьесы советских драматургов, но и значимые произведения русской и советской литературы. Одним из самых популярных спектаклей стала постановка "Угрюм-река" по роману Вячеслава Шишкова. В середине 1950-х в спектакле "Шельменко-денщик" главную роль сыграл Леонид Утесов, на один сезон выступив в роли приглашенной звезды.В 1964 году в Театре имени Н.В. Гоголя состоялась премьера спектакля "Кавказский меловой круг" по пьесе Бертольда Брехта в постановке главного режиссера Александра Дунаева, руководившего театром в 1963-1965 годах. Это была одна из первых постановок пьесы Брехта в стране и один из самых успешных спектаклей театра.С 1964 года театр возглавлял народный артист РСФСР, режиссер Борис Голубовский, который много обращался к современной драматургии и прозе.В 1974 году на сцене Театра Гоголя впервые в СССР прозвучали арии из рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда" – они стали частью спектакля "Рок-н-ролл на рассвете" о жизни американских студентов.С 1987 года театром руководил народный артист России, профессор, педагог Сергей Яшин. Режиссер первым в России поставил "Долгое путешествие в ночь" Юджина О‘Нила (1995), а также представил российской публике трилогию по драматургии Теннесси Уильямса: "Костюм для летнего отеля" (1993), "Знак батареи Красного дьявола" (1994) и "Записная книжка Тригорина" (2001).При Сергее Яшине Малая сцене Театра Гоголя стала своеобразным трамплином для молодых режиссеров, которые в будущем получили большую известность и стали руководителями московских театров. Свои первые спектакли здесь поставили режиссеры Сергей Голомазов, Константин Богомолов и многие другиеВ 2012 году новым художественным руководителем театра был назначен Кирилл Серебренников. В 2013 году на базе театра открылся "Гоголь-центр" (в июле 2022 проект был закрыт), где шли не только спектакли, но и кинопоказы, концерты, лекции и открытые дискуссии. Среди самых известных спектаклей режиссера этого периода: "Мертвые души" (премия "Хрустальная Турандот"), "Маленькие трагедии" (премия "Золотая Маска"), "Барокко" (премия "Звезда Театрала").В 2021 году художественным руководителем театра был назначен Алексей Агранович.В июле 2022 года художественным руководителем Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя был назначен режиссер, лауреат премии Москвы в области литературы и искусства Антон Яковлев. Сегодня в афише театра – постановки по лучшим классическим произведениям русских и иностранных писателей и драматургов, отмеченные положительными отзывами критиков и востребованные у публики, в их числе "Гроза. Искушение" Александра Островского, "Дядюшкин сон" и "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Воскресение" Льва Толстого, "Старший сын" Александра Вампилова. Одним из знаковых событий 2024 года стала премьера спектакля "Соборяне" по роману Николая Лескова в сотрудничестве с Русским концертным агентством и камерным ансамблем "Солисты Москвы" под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. В труппе театра – признанные мастера сцены и талантливая молодежь.Со времен руководства Сергея Яшина в Театре им. Н.В. Гоголя по сей день продолжают работать такие артисты, как народная артистка России Ольга Науменко, заслуженный артист России Олег Гущин, заслуженные артистки России Ирина Выборнова и Людмила Гаврилова, актрисы Людмила Чиркова и Ирина Рудницкая. Театр принимает активное участие в общественной жизни: проводит лаборатории для творческой молодежи, организует благотворительные проекты.24 апреля 2025 года на Основной сцене Московского драматического театра имени Н.В. Гоголя состоится юбилейный спектакль-концерт "Век на сцене. Перезагрузка", посвященный прошлому и современности одного из старейших театральных коллективов Москвы. Вечер объединит в себе рассказ о главных событиях вековой истории театра вместе с музыкальными и драматическими номерами, отражающим репертуар театра за все сто лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, россия, театр имени н. в. гоголя