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В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
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06:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/taynik-2013088587.html
В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников
В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников - РИА Новости, 24.04.2025
В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников
Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили крупный тайник с вооружением иностранных наемников в школе №22 освобожденного села Кураховка в ДНР,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:36:00+03:00
2025-04-24T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
марьинка (днр)
нато
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили крупный тайник с вооружением иностранных наемников в школе №22 освобожденного села Кураховка в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ. "В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы №22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что иностранные наемники при отступлении подготовили схрон для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях. Натовское оружие также оказалось в схроне иностранных наемников. Всего были изъяты две штурмовые винтовки образца НАТО, четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два ПЗРК образца НАТО, 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 килограммов тротила и 4,3 тысячи патронов различного калибра. Изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы для использования в подразделения Минобороны России. "Когда начались активные боевые действия, сюда заселились военные ВСУ. В дальнейшем, в 2023 году сюда заселились иностранные наемники. Среди них были испанцы, темнокожие мужчины. Людям они угрожали по поводу выселения из домов. Где им удобно было, они отсюда выезжали на свои позиции", - рассказала жительница Кураховки Лариса Драгобит. Об освобождении села Кураховка в ДНР подразделениями группировки "Центр" Минобороны России сообщило 2 ноября 2024 года. Она расположена в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка.
https://ria.ru/20250218/voennye-2000034778.html
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донецкая народная республика
россия
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донецкая народная республика, россия, марьинка (днр), нато, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Марьинка (ДНР), НАТО, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников

ФСБ: в одной из школ ДНР нашли тайник с вооружением иностранных наемников

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили крупный тайник с вооружением иностранных наемников в школе №22 освобожденного села Кураховка в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
"В результате оперативно-боевых мероприятий управления ФСБ России по ДНР в освобожденном от украинских нацистов населенном пункте Кураховка в здании школы №22 обнаружен схрон с иностранным вооружением и боеприпасами", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что иностранные наемники при отступлении подготовили схрон для дальнейшего использования в диверсионно-террористических целях.
Натовское оружие также оказалось в схроне иностранных наемников. Всего были изъяты две штурмовые винтовки образца НАТО, четыре автомата Калашникова, четыре ручных гранатомета, четыре пистолета, два ПЗРК образца НАТО, 29 ручных гранат, 50 кассетных боеприпасов, восемь термитных зажигательных снарядов, 40 килограммов тротила и 4,3 тысячи патронов различного калибра. Изъятое вооружение и боеприпасы будут переданы для использования в подразделения Минобороны России.
"Когда начались активные боевые действия, сюда заселились военные ВСУ. В дальнейшем, в 2023 году сюда заселились иностранные наемники. Среди них были испанцы, темнокожие мужчины. Людям они угрожали по поводу выселения из домов. Где им удобно было, они отсюда выезжали на свои позиции", - рассказала жительница Кураховки Лариса Драгобит.
Об освобождении села Кураховка в ДНР подразделениями группировки "Центр" Минобороны России сообщило 2 ноября 2024 года. Она расположена в 12 километрах к северо-западу от Марьинки. Отсюда ВСУ обстреливали Петровский район Донецка.
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