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ВС России уничтожали БТР М113 в освобожденной Тарасовке при помощи БПЛА
ВС России уничтожали БТР М113 в освобожденной Тарасовке при помощи БПЛА - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России уничтожали БТР М113 в освобожденной Тарасовке при помощи БПЛА
Российские военнослужащие уничтожали беспилотниками в освобожденной Тарасовке (ДНР) любую технику ВСУ, включая бронетранспортеры М113 американского... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:08:00+03:00
2025-04-24T18:08:00+03:00
2025-04-24T18:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожали беспилотниками в освобожденной Тарасовке (ДНР) любую технику ВСУ, включая бронетранспортеры М113 американского производства, рассказала РИА Новости оператор БПЛА южной группировки войск с позывным "Гаечка". "М113 заезжала и не выезжала, и пикапы заезжали, но они в один путь. То есть это эвакогруппы у противника были, то есть они там раненых перезагружали и хотели вывезти, у них это не получалось", - сообщила "Гаечка". По ее словам, любую попытку ротации или эвакуации личного состава противника оперативно выявлял оператор дрона-разведчика и при помощи дрона-камикадзе цель незамедлительно поражалась. Согласно сообщению Минобороны России, сегодня подразделения южной группировки войск ВС России освободили от украинской оккупации населенный пункт Тарасовка в ДНР.
https://ria.ru/20250422/peremirie-2012790992.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожали БТР М113 в освобожденной Тарасовке при помощи БПЛА
ВС России уничтожали в Тарасовке любую технику ВСУ, включая БТР М113