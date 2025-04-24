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Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии

Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 24.04.2025

Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии

Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:24:00+03:00

2025-04-24T13:24:00+03:00

2025-04-24T13:24:00+03:00

в мире

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дональд трамп

петер сийярто

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерский МИД. "Дональд Трамп-младший встретится в пятницу в Будапеште с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, неясно, связана ли эта поездка с предпринимательской деятельностью сына Трампа. В начале апреля портал Axios сообщал, что в этом месяце Дональд Трамп-младший посетит Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002585438.html

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в мире, венгрия, будапешт, сша, дональд трамп, петер сийярто