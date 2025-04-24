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Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 24.04.2025
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии
Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерский МИД. "Дональд Трамп-младший встретится в пятницу в Будапеште с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, неясно, связана ли эта поездка с предпринимательской деятельностью сына Трампа. В начале апреля портал Axios сообщал, что в этом месяце Дональд Трамп-младший посетит Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.
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в мире, венгрия, будапешт, сша, дональд трамп, петер сийярто
В мире, Венгрия, Будапешт, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии
Reuters: Трамп-младший в пятницу встретится с главой МИД Венгрии Сийярто