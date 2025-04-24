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Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 24.04.2025
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13:24 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/syn-2013175976.html
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии - РИА Новости, 24.04.2025
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии
Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:24:00+03:00
2025-04-24T13:24:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
сша
дональд трамп
петер сийярто
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерский МИД. "Дональд Трамп-младший встретится в пятницу в Будапеште с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто", - говорится в сообщении агентства. Как отмечает агентство, неясно, связана ли эта поездка с предпринимательской деятельностью сына Трампа. В начале апреля портал Axios сообщал, что в этом месяце Дональд Трамп-младший посетит Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002585438.html
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в мире, венгрия, будапешт, сша, дональд трамп, петер сийярто
В мире, Венгрия, Будапешт, США, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Сын Трампа встретится с главой МИД Венгрии

Reuters: Трамп-младший в пятницу встретится с главой МИД Венгрии Сийярто

© AP Photo / Carolyn KasterДональд Трамп — младший
Дональд Трамп — младший - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Дональд Трамп — младший . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сын президента США Дональд Трамп-младший посетит Будапешт, где в пятницу встретится с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, передает агентство Рейтер со ссылкой на венгерский МИД.
"Дональд Трамп-младший встретится в пятницу в Будапеште с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, неясно, связана ли эта поездка с предпринимательской деятельностью сына Трампа.
В начале апреля портал Axios сообщал, что в этом месяце Дональд Трамп-младший посетит Румынию, Болгарию, Чехию, Венгрию, Сербию и Словакию.
Дональд Трамп–младший - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Дональд Трамп-младший резко высказался о действиях Киева против украинцев
2 марта, 15:32
 
В миреВенгрияБудапештСШАДональд ТрампПетер Сийярто
 
 
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