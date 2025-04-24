https://ria.ru/20250424/svo-2013280892.html

Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане

Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане - РИА Новости, 24.04.2025

Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане

Свыше 2,7 тысячи мер поддержки участников СВО существует в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:01:00+03:00

2025-04-24T20:01:00+03:00

2025-04-24T20:01:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009755568_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_04fc655fcb4ad25ead9bbf62b31b6b91.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи мер поддержки участников СВО существует в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Цифру озвучил заместитель министра юстиции региона Мухаррям Ибятов. Меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям в Татарстане, охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальную поддержку, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан, проход диспансеризации и другие меры. "Например, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси", – приводит пресс-служба слова Ибятова. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Татарстану Гузель Удачина отметила, что юридическая помощь – одно из самых востребованных направлений фонда. За 1 год и 10 месяцев работники фонда обработали более 3 тысяч обращений. Также у участников СВО вырос запрос на ведение предпринимательской деятельности: на данный момент в этой сфере заняты 78 человек. "Сейчас 82% всех вернувшихся с передовой трудоустроены. Оставшиеся 18% – это те, кто усиленно занимается восстановлением здоровья, – это наш резерв на будущее, то есть люди, которых в будущем нужно будет трудоустроить", – рассказала Удачина. Также с 11 по 14 июля в Казани пройдет отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству, в котором примут участие около 400 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России.

https://ria.ru/20250424/abilimpiks-2013279849.html

https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан), сво