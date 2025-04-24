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Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане - РИА Новости, 24.04.2025
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
20:01 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/svo-2013280892.html
Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане
Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане - РИА Новости, 24.04.2025
Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане
Свыше 2,7 тысячи мер поддержки участников СВО существует в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:01:00+03:00
2025-04-24T20:01:00+03:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
сво
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи мер поддержки участников СВО существует в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Цифру озвучил заместитель министра юстиции региона Мухаррям Ибятов. Меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям в Татарстане, охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальную поддержку, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан, проход диспансеризации и другие меры. "Например, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси", – приводит пресс-служба слова Ибятова. Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Татарстану Гузель Удачина отметила, что юридическая помощь – одно из самых востребованных направлений фонда. За 1 год и 10 месяцев работники фонда обработали более 3 тысяч обращений. Также у участников СВО вырос запрос на ведение предпринимательской деятельности: на данный момент в этой сфере заняты 78 человек. "Сейчас 82% всех вернувшихся с передовой трудоустроены. Оставшиеся 18% – это те, кто усиленно занимается восстановлением здоровья, – это наш резерв на будущее, то есть люди, которых в будущем нужно будет трудоустроить", – рассказала Удачина. Также с 11 по 14 июля в Казани пройдет отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству, в котором примут участие около 400 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России.
https://ria.ru/20250424/abilimpiks-2013279849.html
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республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
Более 2,7 тыс мер поддержки предусмотрены для участников СВО в Татарстане

Свыше 2,7 тысячи мер поддержки действуют для ветеранов СВО в Татарстане

© РИА Новости / Сергей БобылевРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Свыше 2,7 тысячи мер поддержки участников СВО существует в Республике Татарстан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Цифру озвучил заместитель министра юстиции региона Мухаррям Ибятов. Меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям в Татарстане, охватывают широкий спектр льгот и финансовой помощи: материальную поддержку, льготы на оплату ЖКХ и транспорта, социальное обслуживание, освобождение от уплаты самообложения граждан, проход диспансеризации и другие меры.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани
Вчера, 19:57
"Например, в Казани, Актанышском, Кукморском, Мензелинском и Чистопольском районах действуют льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением такси", – приводит пресс-служба слова Ибятова.
Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Татарстану Гузель Удачина отметила, что юридическая помощь – одно из самых востребованных направлений фонда. За 1 год и 10 месяцев работники фонда обработали более 3 тысяч обращений. Также у участников СВО вырос запрос на ведение предпринимательской деятельности: на данный момент в этой сфере заняты 78 человек.
"Сейчас 82% всех вернувшихся с передовой трудоустроены. Оставшиеся 18% – это те, кто усиленно занимается восстановлением здоровья, – это наш резерв на будущее, то есть люди, которых в будущем нужно будет трудоустроить", – рассказала Удачина.
Также с 11 по 14 июля в Казани пройдет отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству, в котором примут участие около 400 ветеранов специальной военной операции из разных регионов России.
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