https://ria.ru/20250424/svo-2013178380.html
В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО
В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025
В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО
Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:29:00+03:00
2025-04-24T13:29:00+03:00
2025-04-24T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
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липецкая область
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой области, рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "Это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа эта отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы... Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот", - сказала Цивилева на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". По ее словам, работа фонда подразумевает адресное взаимодействие с каждой семьей, с каждым ветераном, для этого в фонде работают 3800 социальных координаторов. "Судя по отзывам, опыт липецкой системы социального обслуживания стал очень успешным. Людям очень нравится, когда ответ приходит и быстро, и по существу. Он понятен и имеет практическую пользу, практическую отдачу. Социальные работники становятся, как я уже сказала, членами семьи, глубоко погруженными в проблему", - отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ. Цивилева перечислила некоторые льготы для детей участников СВО. "Это приоритет при зачислении в образовательные организации по месту жительства, это бесплатное питание в школе, бесплатное обучение по ходу образования, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха и оздоровления. В общем, когда президент сейчас дал распоряжение подготовить базовый стандарт мер социальной поддержки во всех субъектах, мы подразумеваем, что вот как раз эти меры и должны лечь в основу", - подчеркнула Цивилева. Совместно с партнерами для детей ветеранов спецоперации проводятся культурные, образовательные, досуговые и творческие мероприятия, добавила председатель фонда.
https://ria.ru/20250414/uchastnik-2011086593.html
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общество, россия, липецкая область, анна цивилева
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Липецкая область, Анна Цивилева
В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО
Фонд "Защитники Отечества" создал систему соцобслуживания семей участников СВО
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой области, рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"Это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа эта отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы... Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот", - сказала Цивилева
на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня".
По ее словам, работа фонда подразумевает адресное взаимодействие с каждой семьей, с каждым ветераном, для этого в фонде работают 3800 социальных координаторов.
"Судя по отзывам, опыт липецкой системы социального обслуживания стал очень успешным. Людям очень нравится, когда ответ приходит и быстро, и по существу. Он понятен и имеет практическую пользу, практическую отдачу. Социальные работники становятся, как я уже сказала, членами семьи, глубоко погруженными в проблему", - отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ
.
Цивилева перечислила некоторые льготы для детей участников СВО.
"Это приоритет при зачислении в образовательные организации по месту жительства, это бесплатное питание в школе, бесплатное обучение по ходу образования, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха и оздоровления. В общем, когда президент сейчас дал распоряжение подготовить базовый стандарт мер социальной поддержки во всех субъектах, мы подразумеваем, что вот как раз эти меры и должны лечь в основу", - подчеркнула Цивилева.
Совместно с партнерами для детей ветеранов спецоперации проводятся культурные, образовательные, досуговые и творческие мероприятия, добавила председатель фонда.