https://ria.ru/20250424/svo-2013178380.html

В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО

В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО - РИА Новости, 24.04.2025

В Липецкой области создали систему соцобслуживания семей участников СВО

Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:29:00+03:00

2025-04-24T13:29:00+03:00

2025-04-24T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

липецкая область

анна цивилева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950432049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9eb586e54f4249a03344a401ed617a7.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Система социального обслуживания семей участников СВО на базе цифровой платформы создана при участии фонда "Защитники Отечества" и успешно работает в Липецкой области, рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "Это очень простая и понятная система обратной связи, которая помогает работникам социальных служб быть ближе к людям. Платформа эта отличается от традиционных цифровых сервисов тем, что, во-первых, там на втором конце на жалобу реагирует живой человек, а не машина. А во-вторых, это очень быстрое решение проблемы... Члены семей, когда их глава находится в зоне СВО, сталкиваются с решением, казалось бы, банальных, но очень важных, значимых и частых социальных бытовых проблем. Это и ЖКХ, и сезонные работы, и устройство ребенка в детский сад, школу, получение различных льгот", - сказала Цивилева на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи" на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня". По ее словам, работа фонда подразумевает адресное взаимодействие с каждой семьей, с каждым ветераном, для этого в фонде работают 3800 социальных координаторов. "Судя по отзывам, опыт липецкой системы социального обслуживания стал очень успешным. Людям очень нравится, когда ответ приходит и быстро, и по существу. Он понятен и имеет практическую пользу, практическую отдачу. Социальные работники становятся, как я уже сказала, членами семьи, глубоко погруженными в проблему", - отметила статс-секретарь - замминистра обороны РФ. Цивилева перечислила некоторые льготы для детей участников СВО. "Это приоритет при зачислении в образовательные организации по месту жительства, это бесплатное питание в школе, бесплатное обучение по ходу образования, санаторно-курортное лечение, организация детского отдыха и оздоровления. В общем, когда президент сейчас дал распоряжение подготовить базовый стандарт мер социальной поддержки во всех субъектах, мы подразумеваем, что вот как раз эти меры и должны лечь в основу", - подчеркнула Цивилева. Совместно с партнерами для детей ветеранов спецоперации проводятся культурные, образовательные, досуговые и творческие мероприятия, добавила председатель фонда.

https://ria.ru/20250414/uchastnik-2011086593.html

https://ria.ru/20250416/invalidy-2011637223.html

россия

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, липецкая область, анна цивилева