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ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, средства ПВО сбили 230 дронов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:21:00+03:00
2025-04-24T12:21:00+03:00
2025-04-24T12:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, средства ПВО сбили 230 дронов, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 53430 беспилотных летательных аппаратов, 604 зенитных ракетных комплекса, 23006 танков и других боевых бронированных машин, 1546 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24045 орудий полевой артиллерии и минометов, 34490 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html
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россия, украина, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ
Минобороны: ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ