ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
Минобороны: ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины", — заявили в ведомстве.
Кроме того, поражены объекты, где производят ракетное топливо и различные виды пороха для ВСУ.
Все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены, подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
- 661 самолет;
- 283 вертолета;
- 53 430 дронов;
- 604 ЗРК;
- 23 006 танков и других ББМ;
- 1546 боевых машин РСЗО;
- 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18