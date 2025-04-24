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ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 24.04.2025 (обновлено: 12:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям
ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:10:00+03:00
2025-04-24T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины", — заявили в ведомстве.Кроме того, поражены объекты, где производят ракетное топливо и различные виды пороха для ВСУ.Все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены, подчеркнули в Минобороны.Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.Всего с начала спецоперации противник потерял:
https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012257052.html
https://ria.ru/20250424/rf-2013116660.html
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россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

Минобороны: ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНанесение ударов по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины", — заявили в ведомстве.
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Кроме того, поражены объекты, где производят ракетное топливо и различные виды пороха для ВСУ.
Все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены, подчеркнули в Минобороны.
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Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.
Всего с начала спецоперации противник потерял:
  • 661 самолет;
  • 283 вертолета;
  • 53 430 дронов;
  • 604 ЗРК;
  • 23 006 танков и других ББМ;
  • 1546 боевых машин РСЗО;
  • 24 045 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 34 490 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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