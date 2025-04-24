https://ria.ru/20250424/svo-2013151808.html

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России нанесли удар по украинским военным предприятиям

ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:10:00+03:00

2025-04-24T12:10:00+03:00

2025-04-24T12:46:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар по украинским военным предприятиям, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины", — заявили в ведомстве.Кроме того, поражены объекты, где производят ракетное топливо и различные виды пороха для ВСУ.Все цели атаки достигнуты, а объекты противника уничтожены, подчеркнули в Минобороны.Кроме того, авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах.Всего с начала спецоперации противник потерял:

https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012257052.html

https://ria.ru/20250424/rf-2013116660.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины