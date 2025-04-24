РПЦ отреагировала на информацию о штрафах священников ПЦМ
В РПЦ осудили Молдавию за штрафы священников ПЦМ за поездку в Россию
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Штрафы по надуманным предлогам молдавским священникам, участвовавшим в паломничестве в Россию, являются грубым вмешательством во внутреннюю жизнь Церкви и нарушение свободы вероисповедания, заявил РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в РПЦ сообщили, что около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) - самоуправляемой церкви в составе РПЦ - приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре для обмена опытом пастырского служения, укрепления духовных связей и братских отношений между Церквами. В Молдавии православных священников после их паломничества к святым местам в России штрафуют по надуманным обвинениям, сообщил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл (Михэску) в эфире местного телеканала TVC 21. Штрафы выписывают за "какую-то дестабилизацию и покупку голосов на выборах", отметил он.
"К сожалению, мы и ранее сталкивались с попытками оказывать давление на епископат и священников Православной церкви Молдовы за их желание поддерживать братские связи с собратьями по вере в России. Считаем это вмешательством в жизнь Церкви, грубым нарушением принципа защиты религиозной свободы", – заявил РИА Новости Кипшидзе.
Ранее власти Молдавии дважды не позволили Маркеллу вылететь в Израиль для участия в церемонии схождения Благодатного огня. Этот шаг вызвал критику со стороны представителей православной церкви, которые расценили его как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также МИД РФ, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
Архиепископ Маркелл, добавил Кипшидзе, является одним из наиболее уважаемых клириков ПЦМ, отстаивающих права молдавских верующих, их веру и идентичность, действия и молдавских властей в отношении него совершенно незаконны.