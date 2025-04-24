https://ria.ru/20250424/sud-2013282780.html

В румынском городе суд приостановил аннулирование выборов президента

В румынском городе суд приостановил аннулирование выборов президента - РИА Новости, 24.04.2025

В румынском городе суд приостановил аннулирование выборов президента

Апелляционный суд города Плоешты постановил приостановить решение Конституционного суда Румынии об аннулировании президентских выборов 2024 года, однако эксперт РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:14:00+03:00

2025-04-24T20:14:00+03:00

2025-04-24T20:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 апр - РИА Новости. Апелляционный суд города Плоешты постановил приостановить решение Конституционного суда Румынии об аннулировании президентских выборов 2024 года, однако эксперт считает это юридической ошибкой, сообщает онлайн-издание Hotnews.ro. "Апелляционный суд Плоешт в четверг, 24 апреля, приостановил исполнение и отменил решение № 32 от 6 декабря 2024 года, которым Конституционный суд аннулировал прошлогодние президентские выборы… Решение может быть обжаловано в течение пяти дней с момента его вынесения, а апелляция будет рассмотрена Высшим кассационным судом", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Юрист, с которым связался Hotnews, объяснил, что решение Апелляционного суда Плоешт является "ошибкой, поскольку нельзя приостановить решение, которое уже вступило в силу, а решение КС не является административным актом и, следовательно, не может быть обжаловано в административном порядке". Президентские выборы в Румынии, состоявшиеся 24 ноября 2024 года, были аннулированы Конституционным судом 6 декабря из-за нарушений, подтвержденных рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Лидером первого тура тогда стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла прозападный политик Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Отмена выборов привела к протестам в январе 2025 года, когда сторонники Джеорджеску требовали признания его победы. В феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал европейские страны, упомянув ситуацию в Румынии как пример кризиса демократических институтов.

https://ria.ru/20250424/dzheordzhesku--2013179149.html

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в мире, румыния, сша, кэлин джеорджеску, нато