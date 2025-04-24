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Суд допросил свидетеля по делу генерала ЛенВО Муминджанова
Суд допросил свидетеля по делу генерала ЛенВО Муминджанова - РИА Новости, 24.04.2025
Суд допросил свидетеля по делу генерала ЛенВО Муминджанова
Воронежский военный гарнизонный суд допросил свидетеля по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:43:00+03:00
2025-04-24T19:43:00+03:00
2025-04-24T19:43:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Воронежский военный гарнизонный суд допросил свидетеля по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в размере около 20 миллионов рублей, и озвучил ряд документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Двадцать четвертого апреля прошло очередное судебное заседание по делу генерала Валерия Муминджанова. В ходе заседания был допрошен свидетель, а также был оглашен ряд документов. Следующее заседание назначено на 29 апреля", - сообщили в пресс-службе Воронежского военного гарнизонного суда. По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей. Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.
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происшествия, россия, валерий муминджанов, воронеж
Происшествия, Россия, Валерий Муминджанов, Воронеж
Суд допросил свидетеля по делу генерала ЛенВО Муминджанова
Суд в Воронеже допросил свидетеля по делу замкомандующего ЛенВО Муминджанова
ВОРОНЕЖ, 24 апр - РИА Новости. Воронежский военный гарнизонный суд допросил свидетеля по делу замкомандующего ЛенВО генерала Валерия Муминджанова, которого обвиняют в получении взятки в размере около 20 миллионов рублей, и озвучил ряд документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Двадцать четвертого апреля прошло очередное судебное заседание по делу генерала Валерия Муминджанова
. В ходе заседания был допрошен свидетель, а также был оглашен ряд документов. Следующее заседание назначено на 29 апреля", - сообщили в пресс-службе Воронежского военного гарнизонного суда.
По данным следствия, в 2017-2023 годах Муминджанов, был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении ГОЗ были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагает следствие, получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.
Муминджанов изначально вину не признавал. Генерала арестовали в сентябре 2024 года. На его имущество наложен арест на сумму, равную размеру полученной взятки.