https://ria.ru/20250424/strelba-2013235961.html

В Торонто произошла стрельба в аэропорту

В Торонто произошла стрельба в аэропорту - РИА Новости, 24.04.2025

В Торонто произошла стрельба в аэропорту

Стрельба произошла в международном аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:33:00+03:00

2025-04-24T16:33:00+03:00

2025-04-24T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Стрельба произошла в международном аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто, сообщает телеканал CBC со ссылкой на местную полицию."Полиция стреляла в мужчину в первом терминале аэропорта имени Пирсона в Торонто в четверг утром", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на правоохранителей.Согласно сообщению полиции региона Пил в соцсети X, в результате стрельбы пострадал взрослый мужчина. Как указывает CBC, его состояние неизвестно. О пострадавших среди правоохранителей полиция не сообщает, при этом отмечает, что это был единичный инцидент и сейчас угрозы для окружающих нет.Ожидаются задержки рейсов, часть трасс на подъезде к аэропорту перекрыта.

https://ria.ru/20250420/germaniya-2012414593.html

https://ria.ru/20250420/strelba-2012378379.html

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