https://ria.ru/20250424/starmera-2013261238.html
Лидер британской партии пообещал учредить должность министра депортаций
Лидер британской партии пообещал учредить должность министра депортаций - РИА Новости, 24.04.2025
Лидер британской партии пообещал учредить должность министра депортаций
Лидер набравшей популярность в Британии правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж пообещал в случае прихода к власти на следующих выборах учредить... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:54:00+03:00
2025-04-24T17:54:00+03:00
2025-04-24T17:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лидер набравшей популярность в Британии правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж пообещал в случае прихода к власти на следующих выборах учредить должность министра по депортациям. "Мы назначим, мы потребуем, чтобы это правительство сделало то же самое, чтобы был министр по депортациям. В составе министерства внутренних дел, но это будет отдельный департамент", - сказал он, выступая перед сторонниками в Дувре. Трансляция велась на YouTube-канале партии. По его словам, оценочно в стране нелегально находятся 1,2 миллиона человек. Фараж добавил, что предложение не является радикальным, а этого требует здравый смысл. Ранее опрос аналитического центра More in Common показал, что британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы (по 165 мест каждая), если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест. Февральский опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности. По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.
https://ria.ru/20250421/britaniya-2012624896.html
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в мире, технологии, великобритания, ла-манш, кир стармер
В мире, Технологии, Великобритания, Ла-Манш, Кир Стармер
Лидер британской партии пообещал учредить должность министра депортаций
Лидер Reform UK Фараж пообещал учредить должность министра по депортациям
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Лидер набравшей популярность в Британии правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж пообещал в случае прихода к власти на следующих выборах учредить должность министра по депортациям.
"Мы назначим, мы потребуем, чтобы это правительство сделало то же самое, чтобы был министр по депортациям. В составе министерства внутренних дел, но это будет отдельный департамент", - сказал он, выступая перед сторонниками в Дувре. Трансляция велась на YouTube-канале партии.
По его словам, оценочно в стране нелегально находятся 1,2 миллиона человек. Фараж добавил, что предложение не является радикальным, а этого требует здравый смысл.
Ранее опрос аналитического центра More in Common показал, что британская правопопулистская партия Reform UK могла бы получить 180 мест в парламенте, то есть больше, чем лейбористы или консерваторы (по 165 мест каждая), если бы выборы прошли сейчас, а не в июле прошлого года, когда партия получила всего пять мест.
Февральский опрос компании YouGov для газеты Times показал, что Reform UK впервые обогнала правящую Лейбористскую партию в рейтинге одобрения. Кроме того, согласно отдельному февральскому исследованию YouGov, лидер Reform UK Найджел Фараж опередил премьера страны Кира Стармера
по рейтингу одобрения даже с учетом статистической погрешности.
По итогам состоявшихся в июле 2023 года выборов в Британии лейбористы получили абсолютное большинство (411 мест) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании
и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Британию на лодках через пролив Ла-Манш
, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в отелях.