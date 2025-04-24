https://ria.ru/20250424/stambul-2013116913.html

В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения

В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения - РИА Новости, 24.04.2025

В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения

Ощутимые афтершоки продолжаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025

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2025-04-24T10:18:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Ощутимые афтершоки продолжаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.Интервалы между толчками составляют от 5-10 минут (в первые часы после основного) до 2-3 часов в четверг. Граждане уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры предосторожности отходят от зданий. Ощущаются в основном толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.Сотрудники супермаркетов района Бакыркёй на западе Стамбула рассказали РИА Новости, что в результате землетрясения в среду с полок упали бутылки, также временно прекратили работу две крупнейшие службы доставки продуктов. К четвергу проблем с доставкой нет, как и с ассортиментом в магазинах.По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html

https://ria.ru/20250424/stambul-2013079734.html

стамбул

мраморное море

турция

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стамбул, в мире, мраморное море, турция