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В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения - РИА Новости, 24.04.2025
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10:18 24.04.2025 (обновлено: 10:39 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/stambul-2013116913.html
В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения
В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения - РИА Новости, 24.04.2025
В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения
Ощутимые афтершоки продолжаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:18:00+03:00
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стамбул
в мире
мраморное море
турция
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СТАМБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Ощутимые афтершоки продолжаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.Интервалы между толчками составляют от 5-10 минут (в первые часы после основного) до 2-3 часов в четверг. Граждане уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры предосторожности отходят от зданий. Ощущаются в основном толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.Сотрудники супермаркетов района Бакыркёй на западе Стамбула рассказали РИА Новости, что в результате землетрясения в среду с полок упали бутылки, также временно прекратили работу две крупнейшие службы доставки продуктов. К четвергу проблем с доставкой нет, как и с ассортиментом в магазинах.По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250424/zemletryasenie--2013095207.html
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стамбул, в мире, мраморное море, турция
Стамбул, В мире, Мраморное море, Турция
В Стамбуле продолжаются подземные толчки после землетрясения

На западе Стамбула продолжаются ощутимые подземные толчки после землетрясения

© Getty Images / Anadolu / Bunyamin CelikЖители Стамбула в пункте временного размещения после землетрясения. 23 апреля 2025
Жители Стамбула в пункте временного размещения после землетрясения. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Bunyamin Celik
Жители Стамбула в пункте временного размещения после землетрясения. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Ощутимые афтершоки продолжаются на западе Стамбула спустя почти сутки после землетрясения в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.
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Интервалы между толчками составляют от 5-10 минут (в первые часы после основного) до 2-3 часов в четверг. Граждане уже не паникуют, ощущая тряску, но в качестве меры предосторожности отходят от зданий. Ощущаются в основном толчки магнитудой выше 4, особенно на верхних этажах домов.
Сотрудники супермаркетов района Бакыркёй на западе Стамбула рассказали РИА Новости, что в результате землетрясения в среду с полок упали бутылки, также временно прекратили работу две крупнейшие службы доставки продуктов. К четвергу проблем с доставкой нет, как и с ассортиментом в магазинах.
По официальным данным AFAD, зафиксировано более 200 афтершоков. В четверг самым сильным оказался толчок магнитудой 4,6, зафиксированный в 07.19 с эпицентром в Мраморном море, а также ночной удар в 04.20 магнитудой 4,1.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
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