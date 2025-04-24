https://ria.ru/20250424/stambul-2013079734.html

Туристы начали аннулировать туры в Стамбул после землетрясения

Туристы начали аннулировать туры в Стамбул после землетрясения - РИА Новости, 24.04.2025

Туристы начали аннулировать туры в Стамбул после землетрясения

Некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения, туроператоры надеются, что это временное явление, заявил РИА... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:19:00+03:00

2025-04-24T03:19:00+03:00

2025-04-24T06:12:00+03:00

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СТАМБУЛ, 24 апр - РИА Новости. Некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения, туроператоры надеются, что это временное явление, заявил РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду днем, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. "Безусловно, возникшая после землетрясения атмосфера паники влияет на туризм. Сейчас наблюдается своего рода нерешительность в бронированиях туров в Стамбул, начали поступать заявки на аннулирование некоторых туров... Мы надеемся, что эта ситуация временная, однако в краткосрочном периоде она скажется на туризме в Стамбуле", — сказал Санджар. Турцию за 2024 год посетили более 52,6 миллиона иностранцев и более 9,5 миллиона проживающих за границей турецких граждан. Россия лидирует по числу посетивших Турцию в 2024 году отдыхающих, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. Из этого числа Стамбул посетили более двух миллионов россиян.

https://ria.ru/20250423/erdogan-2013066376.html

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