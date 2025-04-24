https://ria.ru/20250424/ssha-2013296964.html

WSJ рассказала, кто является самым близким советником вице-президента США

WSJ рассказала, кто является самым близким советником вице-президента США - РИА Новости, 24.04.2025

WSJ рассказала, кто является самым близким советником вице-президента США

Самым близким и доверенным советником вице-президента США Джей Ди Вэнса является его супруга Уша, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на близких к семье РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:32:00+03:00

2025-04-24T23:32:00+03:00

2025-04-24T23:32:00+03:00

в мире

сша

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пит хегсет

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Самым близким и доверенным советником вице-президента США Джей Ди Вэнса является его супруга Уша, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на близких к семье лиц. "Тридцатидевятилетняя юрист давно является резонатором по вопросам политики... Уша Вэнс является самым доверенным советником своего мужа, она привержена его будущим политическим стремлениям, которые могут привести ее в Белый дом вместе с ним", - говорится в материале. Газета отмечает Уша Вэнс часто предоставляет мужу отзывы о его выступлениях. Ранее в СМИ возник резонанс из-за того, что министр обороны США Пит Хегсет в марте выкладывал данные о предстоящих ударах по Йемену в закрытый групповой чат в мессенджере Signal, участниками были не только люди из его профессионального окружения, но и его жена, а также брат и адвокат. Как отмечала New York Times, супруга Хегсета Дженнифер ранее подвергалась критике за то, что сопровождала мужа на секретных встречах с иностранными лидерами. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Хегсет приводил свою супругу Дженнифер на встречи с иностранными военными коллегами, на которых обсуждалась конфиденциальная информация.

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011307900.html

https://ria.ru/20250423/kreml-2012932687.html

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в мире, сша, йемен, пит хегсет, джеймс дэвид вэнс