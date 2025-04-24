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Мэр американского города рассказал о памятнике, созданном Церетели - РИА Новости, 24.04.2025
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19:21 24.04.2025 (обновлено: 19:22 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013272650.html
Мэр американского города рассказал о памятнике, созданном Церетели
Мэр американского города рассказал о памятнике, созданном Церетели - РИА Новости, 24.04.2025
Мэр американского города рассказал о памятнике, созданном Церетели
Скульптура Зураба Церетели "Слеза скорби" в городе Бейонн в американском штате Нью-Джерси стала важной достопримечательностью города и восхищает его жителей,... РИА Новости, 24.04.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Скульптура Зураба Церетели "Слеза скорби" в городе Бейонн в американском штате Нью-Джерси стала важной достопримечательностью города и восхищает его жителей, сообщил РИА Новости мэр города Джимми Дэвис. Скульптура "Слеза скорби" авторства Церетели была подарена Россией Соединенным Штатам в качестве знака памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Монумент открыли в Бейонне в 2006 году. "Памятник "Слеза скорби" Зураба Церетели, посвященный жертвам 11 сентября, вызывает восхищение жителей и гостей города с 2006 года. Мемориал стал важной достопримечательностью гавани", - говорится в комментарии мэра для РИА Новости. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. Там 24 и 25 апреля проходит гражданская панихида. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне. Церетели похоронят рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.
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москва, тбилиси, зураб церетели, умер зураб церетели, в мире, сша
Москва, Тбилиси, Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, В мире, США
Мэр американского города рассказал о памятнике, созданном Церетели

Мэр Дэвис: скульптура Церетели "Слеза скорби" в Бейонне восхищает жителей города

© РИА Новости / Александр Чумичев | Перейти в медиабанкМонумент "Слеза скорби"
Монумент Слеза скорби - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Александр Чумичев
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Монумент "Слеза скорби". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр - РИА Новости. Скульптура Зураба Церетели "Слеза скорби" в городе Бейонн в американском штате Нью-Джерси стала важной достопримечательностью города и восхищает его жителей, сообщил РИА Новости мэр города Джимми Дэвис.
Скульптура "Слеза скорби" авторства Церетели была подарена Россией Соединенным Штатам в качестве знака памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Монумент открыли в Бейонне в 2006 году.
"Памятник "Слеза скорби" Зураба Церетели, посвященный жертвам 11 сентября, вызывает восхищение жителей и гостей города с 2006 года. Мемориал стал важной достопримечательностью гавани", - говорится в комментарии мэра для РИА Новости.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. Там 24 и 25 апреля проходит гражданская панихида. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне. Церетели похоронят рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Пушков назвал любимые работы Церетели
23 апреля, 17:37
 
МоскваТбилисиЗураб ЦеретелиУмер Зураб ЦеретелиВ миреСША
 
 
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