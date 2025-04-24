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В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:16 24.04.2025 (обновлено: 19:48 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html
В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине
В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине - РИА Новости, 24.04.2025
В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине
Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине говорит о том, что он считает их бессмысленными, заявил полковник СБУ в отставке Олег РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:16:00+03:00
2025-04-24T19:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
киев
марко рубио
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине говорит о том, что он считает их бессмысленными, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.Во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил журналистам, что Рубио является "занятым человеком" и не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине."Перевожу с дипломатического языка на нормальный: госсекретарь по функциональным обязанностям отвечает за внешнюю политику США и тратить время на пустопорожние разговоры не намерен", — считает Стариков.По мнению аналитика, Рубио не будет принимать участие в мероприятиях подобного рода, пока европейские страны не начнут вести себя рационально.В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html
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в мире, сша, украина, россия, киев, марко рубио, дональд трамп, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Киев, Марко Рубио, Дональд Трамп, Служба безопасности Украины
В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине

Стариков: Рубио не намерен тратить время на пустые разговоры в Лондоне

© AP Photo / Matt RourkeМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине говорит о том, что он считает их бессмысленными, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.
Во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил журналистам, что Рубио является "занятым человеком" и не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине.
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"Перевожу с дипломатического языка на нормальный: госсекретарь по функциональным обязанностям отвечает за внешнюю политику США и тратить время на пустопорожние разговоры не намерен", — считает Стариков.
По мнению аналитика, Рубио не будет принимать участие в мероприятиях подобного рода, пока европейские страны не начнут вести себя рационально.
В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияКиевМарко РубиоДональд ТрампСлужба безопасности Украины
 
 
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