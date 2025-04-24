https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html

В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине

В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине - РИА Новости, 24.04.2025

В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине

Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине говорит о том, что он считает их бессмысленными, заявил полковник СБУ в отставке Олег РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:16:00+03:00

2025-04-24T19:16:00+03:00

2025-04-24T19:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон на переговоры по Украине говорит о том, что он считает их бессмысленными, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.Во вторник официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщил журналистам, что Рубио является "занятым человеком" и не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине."Перевожу с дипломатического языка на нормальный: госсекретарь по функциональным обязанностям отвечает за внешнюю политику США и тратить время на пустопорожние разговоры не намерен", — считает Стариков.По мнению аналитика, Рубио не будет принимать участие в мероприятиях подобного рода, пока европейские страны не начнут вести себя рационально.В среду в столице Великобритании должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, предпочитая обсудить полное прекращение огня, а затем все остальное.Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/ukraina-2013254974.html

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