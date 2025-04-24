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США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном - РИА Новости, 24.04.2025
США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
Администрация президента США Дональда Трампа назначила высокопоставленного сотрудника госдепа Майкла Энтона главой технической группы на переговорах с Ираном,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
2025-04-24T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа назначила высокопоставленного сотрудника госдепа Майкла Энтона главой технической группы на переговорах с Ираном, сообщает издание Politico со ссылкой на американских чиновников. "Администрация Трампа назначила высокопоставленного сотрудника госдепартамента Майкла Энтона руководителем технической группы США на переговорах с Ираном по его ядерной программе", - говорится в публикации. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. В Риме 19 апреля прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Как заявил глава МИД исламской республики, по окончании встречи с американской делегацией, второй раунд переговоров прошел в "конструктивной" атмосфере. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится 26 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, оман, дональд трамп, стив уиткофф, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Оман, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
США назначили главу технической группы на переговорах с Ираном
Politico: США назначили Энтона главой технической группы на переговорах с Ираном