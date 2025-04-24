https://ria.ru/20250424/ssha-2013230332.html

В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России

В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России - РИА Новости, 24.04.2025

В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России

Американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил во лжи экс-представителя США при ООН в первой администрации Дональда Трампа Никки Хейли из-за ее... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:13:00+03:00

2025-04-24T16:13:00+03:00

2025-04-24T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил во лжи экс-представителя США при ООН в первой администрации Дональда Трампа Никки Хейли из-за ее слов о том, что конфликт на Украине якобы начала Россия."Россия не начинала эту войну. Вы были в администрации Трампа на посту уровня кабинета министров. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям", — отметил он.По словам эксперта, Хейли не могла не знать о базах ЦРУ на Украине, о поддержке украинских националистов и о финансировании российской оппозиции."Вы лжец высшего порядка", — заключил Риттер.Как заявлял президент Владимир Путин, украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. По словам главы государства, Москва готова к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html

https://ria.ru/20250424/zapad-2013205751.html

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