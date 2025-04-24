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В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 24.04.2025 (обновлено: 16:31 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013230332.html
В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России
В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России - РИА Новости, 24.04.2025
В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России
Американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил во лжи экс-представителя США при ООН в первой администрации Дональда Трампа Никки Хейли из-за ее... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:13:00+03:00
2025-04-24T16:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
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дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил во лжи экс-представителя США при ООН в первой администрации Дональда Трампа Никки Хейли из-за ее слов о том, что конфликт на Украине якобы начала Россия."Россия не начинала эту войну. Вы были в администрации Трампа на посту уровня кабинета министров. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям", — отметил он.По словам эксперта, Хейли не могла не знать о базах ЦРУ на Украине, о поддержке украинских националистов и о финансировании российской оппозиции."Вы лжец высшего порядка", — заключил Риттер.Как заявлял президент Владимир Путин, украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. По словам главы государства, Москва готова к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013209701.html
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в мире, сша, украина, киев, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, никки хейли, оон, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Никки Хейли, ООН, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США резко отреагировали на дерзкое заявление Хейли о России

Риттер обвинил Никки Хейли во лжи после ее слов о конфликте на Украине

© AP Photo / Charles KrupaЭкс-постпред США при ООН Никки Хейли
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Экс-постпред США при ООН Никки Хейли
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик Скотт Риттер в соцсети X обвинил во лжи экс-представителя США при ООН в первой администрации Дональда Трампа Никки Хейли из-за ее слов о том, что конфликт на Украине якобы начала Россия.
"Россия не начинала эту войну. Вы были в администрации Трампа на посту уровня кабинета министров. Вы знаете правду о вооружении Украины. Вы знаете правду о противодействии Минским соглашениям", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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По словам эксперта, Хейли не могла не знать о базах ЦРУ на Украине, о поддержке украинских националистов и о финансировании российской оппозиции.
«
"Вы лжец высшего порядка", — заключил Риттер.
Как заявлял президент Владимир Путин, украинское урегулирование должно учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса и законные интересы России в области безопасности. По словам главы государства, Москва готова к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.
В среду президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНикки ХейлиООНЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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