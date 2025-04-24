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СМИ: США рассматривают снятие санкций с газопровода "Северный поток — 2" - РИА Новости, 24.04.2025
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03:22 24.04.2025 (обновлено: 04:25 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013079893.html
СМИ: США рассматривают снятие санкций с газопровода "Северный поток — 2"
СМИ: США рассматривают снятие санкций с газопровода "Северный поток — 2" - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: США рассматривают снятие санкций с газопровода "Северный поток — 2"
В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток — 2" и других активов России в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:22:00+03:00
2025-04-24T04:25:00+03:00
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украина
politico
северный поток
россия
европа
стив уиткофф
марко рубио
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток — 2" и других активов России в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.&quot;Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода &quot;Северный поток — 2&quot; и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной&quot;, – говорится в материале."Главным инициатором" отмены санкций издание называет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа"Другой человек (Источник издания. — Прим. ред.) сказал, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме", – сообщается в публикации.Противниками инициативы, по данным издания, являются госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам."В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающими доминирующее положение в энергетике, — Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией", — заявил один из источников.Собеседник издания добавил, что возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы "кровавой баней" для американских производителей энергоресурсов.Как отмечается, президент США Дональд Трамп ранее всячески критиковал "Северный поток", приписывая себе в заслуги, как он заявлял, "уничтожение" проекта. Снятие санкций с "Северного потока — 2" продемонстрировало бы "резкое" изменение в политике Вашингтона, ознаменовало крупную "уступку" со стороны американского президента, указывает издание.В ряде американских СМИ уже несколько месяцев обсуждается возможная продажа уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии ведутся соответствующие переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, — "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.
https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html
https://ria.ru/20250316/germanija-2005276737.html
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сша, украина, politico, северный поток, россия, европа, стив уиткофф, марко рубио
США, Украина, Politico, Северный поток, Россия, Европа, Стив Уиткофф, Марко Рубио
СМИ: США рассматривают снятие санкций с газопровода "Северный поток — 2"

Politico: Белый дом обсуждает снятие санкций США с "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДиагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая"
Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Диагностическая очистная установка на территории компрессорной станции "Портовая". Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. В Белом доме обсуждают вопрос снятия санкций с газопровода "Северный поток — 2" и других активов России в Европе в рамках переговоров по Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
«

"Белый дом обсуждает вопрос о снятии санкций с российского газопровода "Северный поток — 2" и, возможно, с других российских активов в Европе в рамках дискуссий о завершении войны между Россией и Украиной", – говорится в материале.

"Главным инициатором" отмены санкций издание называет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
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"Другой человек (Источник издания. — Прим. ред.) сказал, что, хотя Уиткофф выдвинул идею отмены санкций, связанных с энергетикой, эта идея пока не нашла большого отклика в Белом доме", – сообщается в публикации.
Противниками инициативы, по данным издания, являются госсекретарь США Марко Рубио и министр внутренних дел США Дуг Бергам.
"В Белом доме идут внутренние дебаты между людьми, занимающими доминирующее положение в энергетике, — Бергамом, который хочет получить рынки для американского СПГ, и Уиткоффом, который (хочет) сближения с Россией", — заявил один из источников.
Собеседник издания добавил, что возвращение России в качестве главного поставщика энергоресурсов в Европу стало бы "кровавой баней" для американских производителей энергоресурсов.
Как отмечается, президент США Дональд Трамп ранее всячески критиковал "Северный поток", приписывая себе в заслуги, как он заявлял, "уничтожение" проекта. Снятие санкций с "Северного потока — 2" продемонстрировало бы "резкое" изменение в политике Вашингтона, ознаменовало крупную "уступку" со стороны американского президента, указывает издание.
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В ряде американских СМИ уже несколько месяцев обсуждается возможная продажа уцелевших после взрывов на "Северных потоках" газопроводов американским инвесторам. Немецкий таблоид Bild сообщал в начале марта, что в Швейцарии ведутся соответствующие переговоры между компанией Nord Stream 2 AG и представителями США.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть разногласия, но восстановление "Северных потоков" — интерес не только России и США, а европейские политики, которые против их восстановления, — "это либо больные люди, либо самоубийцы". Он указал на то, что тема "Северных потоков" обсуждается.
Взрывы на российских экспортных газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. В Кремле назвали произошедшее актом международного терроризма. Генпрокуратура возбудила уголовное дело и не раз запрашивала за рубежом данные расследования по ЧП, но ни разу их не получила.
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