https://ria.ru/20250424/ssha-2013076011.html

Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР

Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР - РИА Новости, 24.04.2025

Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР

Суд в США приговорил бывшего армейского аналитика к семи годам тюрьмы за продажу секретной информации некоему лицу, якобы связанному с "правительством Китая",... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:00:00+03:00

2025-04-24T02:00:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Суд в США приговорил бывшего армейского аналитика к семи годам тюрьмы за продажу секретной информации некоему лицу, якобы связанному с "правительством Китая", сообщил американский минюст. "Бывший аналитик разведки армии США осужден за продажу секретной военной информации лицу, связанному с правительством Китая", – сообщил минюст. Речь идет о 25-летнем Корбейне Шульце из штата Техас. Как утверждают в американском ведомстве, некий человек под видом клиента консалтинговой фирмы просил от Шульца проведения подробного анализа военного потенциала и планирования США, особенно в отношении Тайваня и российско-украинского конфликта. "Обвиняемый, полностью осознавая серьезные последствия для национальной безопасности, использовал свое служебное положение и доступ к базам данных ограниченного доступа, включая закрытые компьютерные сети правительства США, для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов США", – говорится в сообщении. За свои "услуги" американец получил 42 тысячи долларов. В свою очередь глава ФБР Кэш Патель, чьи слова приводятся в заявлении минюста, отметил, что КНР якобы неустанно пытается "украсть" информацию о национальной обороне США, и военнослужащие являются "главной мишенью".

https://ria.ru/20250220/krym-2000530869.html

https://ria.ru/20250113/tajvan-1993410162.html

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