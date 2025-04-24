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Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР - РИА Новости, 24.04.2025
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02:00 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ssha-2013076011.html
Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР
Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР - РИА Новости, 24.04.2025
Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР
Суд в США приговорил бывшего армейского аналитика к семи годам тюрьмы за продажу секретной информации некоему лицу, якобы связанному с "правительством Китая",... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:00:00+03:00
2025-04-24T02:00:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Суд в США приговорил бывшего армейского аналитика к семи годам тюрьмы за продажу секретной информации некоему лицу, якобы связанному с "правительством Китая", сообщил американский минюст. "Бывший аналитик разведки армии США осужден за продажу секретной военной информации лицу, связанному с правительством Китая", – сообщил минюст. Речь идет о 25-летнем Корбейне Шульце из штата Техас. Как утверждают в американском ведомстве, некий человек под видом клиента консалтинговой фирмы просил от Шульца проведения подробного анализа военного потенциала и планирования США, особенно в отношении Тайваня и российско-украинского конфликта. "Обвиняемый, полностью осознавая серьезные последствия для национальной безопасности, использовал свое служебное положение и доступ к базам данных ограниченного доступа, включая закрытые компьютерные сети правительства США, для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов США", – говорится в сообщении. За свои "услуги" американец получил 42 тысячи долларов. В свою очередь глава ФБР Кэш Патель, чьи слова приводятся в заявлении минюста, отметил, что КНР якобы неустанно пытается "украсть" информацию о национальной обороне США, и военнослужащие являются "главной мишенью".
https://ria.ru/20250220/krym-2000530869.html
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в мире, технологии, сша, техас, тайвань, кэш патель, фбр
В мире, Технологии, США, Техас, Тайвань, Кэш Патель, ФБР
Экс-военного США осудили за передачу данных в пользу КНР

Экс-военного США приговорили к семи годам тюрьмы за передачу данных в пользу КНР

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Суд в США приговорил бывшего армейского аналитика к семи годам тюрьмы за продажу секретной информации некоему лицу, якобы связанному с "правительством Китая", сообщил американский минюст.
"Бывший аналитик разведки армии США осужден за продажу секретной военной информации лицу, связанному с правительством Китая", – сообщил минюст.
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Жителя Крыма осудили за передачу данных украинской разведке
20 февраля, 13:13
Речь идет о 25-летнем Корбейне Шульце из штата Техас. Как утверждают в американском ведомстве, некий человек под видом клиента консалтинговой фирмы просил от Шульца проведения подробного анализа военного потенциала и планирования США, особенно в отношении Тайваня и российско-украинского конфликта.
"Обвиняемый, полностью осознавая серьезные последствия для национальной безопасности, использовал свое служебное положение и доступ к базам данных ограниченного доступа, включая закрытые компьютерные сети правительства США, для загрузки и передачи по меньшей мере 92 секретных военных документов США", – говорится в сообщении.
За свои "услуги" американец получил 42 тысячи долларов.
В свою очередь глава ФБР Кэш Патель, чьи слова приводятся в заявлении минюста, отметил, что КНР якобы неустанно пытается "украсть" информацию о национальной обороне США, и военнослужащие являются "главной мишенью".
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В миреТехнологииСШАТехасТайваньКэш ПательФБР
 
 
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