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Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 24.04.2025
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01:40 24.04.2025 (обновлено: 01:50 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ssha-2013074907.html
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 24.04.2025
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины
Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:40:00+03:00
2025-04-24T01:50:00+03:00
сша
нью-йорк (город)
аризона
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка. "Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении. Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.
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сша
нью-йорк (город)
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сша, нью-йорк (город), аризона, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Нью-Йорк (город), Аризона, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины

Двенадцать штатов США через суд потребовали отменить введенные Трампом пошлины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка.
"Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении.
Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.
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СШАНью-Йорк (город)АризонаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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