https://ria.ru/20250424/ssha-2013074907.html

Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины

Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 24.04.2025

Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины

Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:40:00+03:00

2025-04-24T01:40:00+03:00

2025-04-24T01:50:00+03:00

сша

нью-йорк (город)

аризона

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка. "Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении. Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.

https://ria.ru/20250423/poshliny-2013054467.html

сша

нью-йорк (город)

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-йорк (город), аризона, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт