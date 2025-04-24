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Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 24.04.2025
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины
Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:40:00+03:00
2025-04-24T01:40:00+03:00
2025-04-24T01:50:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Двенадцать американских штатов подали в суд заявление с требованием отменить пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, сообщили в пресс-службе губернатора Нью-Йорка. "Нью-Йорк и 11 штатов подали в суд, требуя отменить пошлины, которые замедлят экономический рост, увеличат безработицу, инфляцию и риск рецессии", – говорится в сообщении. Иск подан в суд США по делам международной торговли. К нему, помимо Нью-Йорка, присоединились Аризона, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Иллинойс, Мэн, Миннесота, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Вермонт.
https://ria.ru/20250423/poshliny-2013054467.html
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сша, нью-йорк (город), аризона, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
США, Нью-Йорк (город), Аризона, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Двенадцать штатов потребовали отменить введенные Трампом пошлины
Двенадцать штатов США через суд потребовали отменить введенные Трампом пошлины