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Защита генерала Попова обжалует приговор - РИА Новости, 24.04.2025
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12:36 24.04.2025 (обновлено: 12:57 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/srok-2013158928.html
Защита генерала Попова обжалует приговор
Защита генерала Попова обжалует приговор - РИА Новости, 24.04.2025
Защита генерала Попова обжалует приговор
ТАМБОВ, 24 апр - РИА Новости. Пятилетний срок, к которому приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова Тамбовский военный гарнизонный РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:36:00+03:00
2025-04-24T12:57:00+03:00
происшествия
иван попов (генерал)
следственный комитет россии (ск рф)
сергей моисеев
запорожская область
россия
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ТАМБОВ, 24 апр - РИА Новости. Пятилетний срок, к которому приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова Тамбовский военный гарнизонный суд по делу о хищениях, будет обжалован, сообщил адвокат Сергей Буйновский."Конечно", - ответил Буйновский на вопрос РИА Новости, будет ли он подавать апелляцию.Судья приговорил Попова к 5 годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил 4 года колонии общего режима.В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет.Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
https://ria.ru/20250410/popov-2010467849.html
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происшествия, иван попов (генерал), следственный комитет россии (ск рф), сергей моисеев, запорожская область, россия
Происшествия, Иван Попов (генерал), Следственный комитет России (СК РФ), Сергей Моисеев, Запорожская область, Россия
Защита генерала Попова обжалует приговор

Адвокат Буйновский: пятилетний срок генерала Попова будет обжалован

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭкс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов
Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов. Архивное фото
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ТАМБОВ, 24 апр - РИА Новости. Пятилетний срок, к которому приговорил бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова Тамбовский военный гарнизонный суд по делу о хищениях, будет обжалован, сообщил адвокат Сергей Буйновский.
"Конечно", - ответил Буйновский на вопрос РИА Новости, будет ли он подавать апелляцию.
Генерал-майор Иван Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Кремле воздержались от комментариев ситуации с генералом Поповым
10 апреля, 13:48
Судья приговорил Попова к 5 годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил 4 года колонии общего режима.
В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.
Генерал-майор Иван Попов в суде - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Генерал Попов заявил, что не пил в ресторане во время домашнего ареста
11 апреля, 15:04
 
ПроисшествияИван Попов (генерал)Следственный комитет России (СК РФ)Сергей МоисеевЗапорожская областьРоссия
 
 
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