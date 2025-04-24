https://ria.ru/20250424/spetssluzhby-2013142776.html

СМИ: Индия обнаружила доказательства причастности Пакистана к теракту

СМИ: Индия обнаружила доказательства причастности Пакистана к теракту - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: Индия обнаружила доказательства причастности Пакистана к теракту

Индийские спецслужбы обнаружили доказательства причастности межведомственной разведки Пакистана к атаке террористов из группировки "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:32:00+03:00

2025-04-24T11:32:00+03:00

2025-04-24T12:06:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 апр – РИА Новости. Индийские спецслужбы обнаружили доказательства причастности межведомственной разведки Пакистана к атаке террористов из группировки "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в РФ) в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. "Перехваченные нашей разведкой данные свидетельствуют о прямой связи с оперативниками, базирующимися в Пакистане. Мы отследили цифровой след нескольких конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак "Лашкар-и-Тайба" в Индии, которые контролируются пакистанской армией и Межведомственной разведкой Пакистана", - сказал один собеседников издания, отметив, что предварительный судебно-медицинский анализ и показания выживших показали, что пятеро террористов были хорошо экипированы, имели автоматическое оружие, включая автоматы АК, и сложные средства связи, а некоторые из них были одеты в форму военного образца. Он добавил, что данные разведки также свидетельствуют о "существовании скоординированного заговора с целью отправки в Индию большего числа хорошо обученных террористов". Другой источник издания сообщил, что в декабре прошлого и январе этого года "поступали сообщения о том, что пакистанская армия и межведомственная разведка Пакистана активно содействовали проникновению террористов из "Лашкар-и-Тайба" и "Джаиш-е-Мухаммад" через линию контроля и международную границу в Индию". В ответ на атаку в Джамму и Кашмире комитет кабинета министров по безопасности под председательством премьера Индии Нарендры Моди решил сократить численность посольств Индии и Пакистана с 55 до 30 человек, приостановить договор о водах Инда, а также закрыть единственный функционирующий сухопутный пограничный переход между Индией и Пакистаном "Вагах-Аттари". Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пропускной пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Система освобождения от виз СААРК была введена в действие в 1992 году. В настоящее время в список включены 24 категории лиц, в том числе высокопоставленные лица, судьи высших судов, парламентарии, высокопоставленные чиновники, бизнесмены, журналисты, спортсмены и так далее.* признана в РФ террористической организацией

https://ria.ru/20250422/indija-2012809629.html

https://ria.ru/20250424/indija-2013130161.html

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в мире, индия, пакистан, джамму, нарендра моди