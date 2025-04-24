https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084953.html

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:08:00+03:00

2025-04-24T05:08:00+03:00

2025-04-24T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 минометных расчетов, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма.

https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)