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Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.04.2025 (обновлено: 05:09 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084953.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:08:00+03:00
2025-04-24T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 минометных расчетов, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма.
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ

Минобороны: артиллеристы за сутки уничтожили 42 пункта управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 минометных расчетов, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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