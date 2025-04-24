https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084953.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:08:00+03:00
2025-04-24T05:08:00+03:00
2025-04-24T05:09:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили за сутки 10 минометных расчетов ВСУ, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожено 10 минометных расчетов, 42 пункта управления БПЛА, три станции спутниковой связи Starlink, три полевых склада боеприпасов", - сказал Бигма.
https://ria.ru/20250424/spetsoperatsiya-2013084830.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления БПЛА ВСУ
Минобороны: артиллеристы за сутки уничтожили 42 пункта управления БПЛА ВСУ