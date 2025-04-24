https://ria.ru/20250424/spetsnaz-2013284560.html

ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском

ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском

Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:37:00+03:00

2025-04-24T20:37:00+03:00

2025-04-24T20:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113 и сбили тяжелый дрон-бомбардировщик противника типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс". "Наш расчет БПЛА выследил и сжег бронетранспортер ВСУ M113 производства США. Кроме того, ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее", - сообщил РИА Новости офицер. Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение M113 и тяжелого дрона "Баба-яга", переданы в распоряжение агентства.

https://ria.ru/20250330/furiya-2008222827.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия