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ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском
Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:37:00+03:00
2025-04-24T20:37:00+03:00
2025-04-24T20:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113 и сбили тяжелый дрон-бомбардировщик противника типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс". "Наш расчет БПЛА выследил и сжег бронетранспортер ВСУ M113 производства США. Кроме того, ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее", - сообщил РИА Новости офицер. Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение M113 и тяжелого дрона "Баба-яга", переданы в распоряжение агентства.
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ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском
Российский спецназ сбил дрон-бомбардировщик "Баба-яга" под Красноармейском