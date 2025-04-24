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ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:37 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/spetsnaz-2013284560.html
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском
Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T20:37:00+03:00
2025-04-24T20:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113 и сбили тяжелый дрон-бомбардировщик противника типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс". "Наш расчет БПЛА выследил и сжег бронетранспортер ВСУ M113 производства США. Кроме того, ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее", - сообщил РИА Новости офицер. Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение M113 и тяжелого дрона "Баба-яга", переданы в распоряжение агентства.
https://ria.ru/20250330/furiya-2008222827.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
ВС России сбили дрон-бомбардировщик ВСУ под Красноармейском

Российский спецназ сбил дрон-бомбардировщик "Баба-яга" под Красноармейском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Российские спецназовцы-операторы БПЛА, действуя под Красноармейском (украинское название - Покровск), с помощью ударных FPV-дронов уничтожили украинский бронетранспортер американского производства M113 и сбили тяжелый дрон-бомбардировщик противника типа "Баба-яга", сообщил РИА Новости офицер подразделения специального назначения Южной группировки войск с позывным "Икс".
"Наш расчет БПЛА выследил и сжег бронетранспортер ВСУ M113 производства США. Кроме того, ребята обнаружили идущий на бомбометание тяжелый коптер противника системы "Баба-яга". Ими было принято решение использовать FPV-дрон в качестве средства ПВО и сбить с его помощью украинский беспилотник, пока тот не отработал по нашим позициям. Ребята зашли на цель и успешно уничтожили ее", - сообщил РИА Новости офицер.
Кадры объективного контроля, подтверждающие уничтожение M113 и тяжелого дрона "Баба-яга", переданы в распоряжение агентства.
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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30 марта, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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