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Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона - РИА Новости, 24.04.2025
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Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона
Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона - РИА Новости, 24.04.2025
Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона
Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:22:00+03:00
2025-04-24T12:22:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмаопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. "В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. По его словам, в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона

Бирюков: спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛюди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве
Люди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди катаются в лодке в Воронцовском парке в Москве
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмаопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов.
"В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.
По его словам, в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы. -0-
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