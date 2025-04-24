https://ria.ru/20250424/spasateli-2013155382.html

Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона

Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона - РИА Новости, 24.04.2025

Спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона

Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:22:00+03:00

2025-04-24T12:22:00+03:00

2025-04-24T12:22:00+03:00

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Столичные спасатели приступили к подготовке водоемов к открытию купального сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах приступили к обследованию дна водоемов, расположенных в зонах отдыха с возможностью купания. Основная задача - обнаружить и извлечь накопившийся мусор и травмаопасные предметы, которые могли попасть в воду в осенне-зимний период", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что обследование водоемов проводится в несколько этапов. "В настоящее время ведутся работы по удалению крупного бытового и природного мусора, осмотр береговых линий, в мае проведем повторную очистку водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде круглый год обеспечивают более 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. По его словам, в столице работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, под их постоянным контролем находится вся акватория Москвы-реки и внутренние водоемы. -0-

https://ria.ru/20250423/moskva-2012971566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков