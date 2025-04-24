https://ria.ru/20250424/sovfed-2013224414.html
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград - РИА Новости, 24.04.2025
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград
Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:01:00+03:00
2025-04-24T16:01:00+03:00
2025-04-24T16:54:00+03:00
авто
калининград
александр шендерюк-жидков
оон
литва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006530670_0:136:2732:1673_1920x0_80_0_0_29294d5fb03f29f0a191f326b9341d5f.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Литовцы уже не знают, что еще придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении", - сказал политик. Он отметил, что "своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира".
https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html
калининград
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006530670_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_a1633505cd82848453bee1a1a784119a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, калининград, александр шендерюк-жидков, оон, литва, в мире
Авто, Калининград, Александр Шендерюк-Жидков, ООН, Литва, В мире
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград
Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва нарушает соглашение о калининградском транзите