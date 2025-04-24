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В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград - РИА Новости, 24.04.2025
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16:01 24.04.2025 (обновлено: 16:54 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/sovfed-2013224414.html
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград - РИА Новости, 24.04.2025
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград
Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:01:00+03:00
2025-04-24T16:54:00+03:00
авто
калининград
александр шендерюк-жидков
оон
литва
в мире
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Литовцы уже не знают, что еще придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении", - сказал политик. Он отметил, что "своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира".
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авто, калининград, александр шендерюк-жидков, оон, литва, в мире
Авто, Калининград, Александр Шендерюк-Жидков, ООН, Литва, В мире
В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград

Сенатор Шендерюк-Жидков: Литва нарушает соглашение о калининградском транзите

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков.
"Литовцы уже не знают, что еще придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении", - сказал политик.
Он отметил, что "своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира".
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