https://ria.ru/20250424/sovfed-2013224414.html

В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград

В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград - РИА Новости, 24.04.2025

В Совфеде высказались о запрете Литвы на проезд мотоциклистов в Калининград

Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:01:00+03:00

2025-04-24T16:01:00+03:00

2025-04-24T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Литовские власти запретили проезд по территории республики в Калининград для мотоциклистов, что грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. "Литовцы уже не знают, что еще придумать, чтобы попытаться проявить себя на международной арене. Очередная провокация с запретом на проезд транзитом калининградских мотоциклистов не только грубо нарушает соглашение о калининградском транзите, но и, по сути, дискриминирует мотоциклистов, тем самым нарушая конвенцию ООН о дорожном движении", - сказал политик. Он отметил, что "своими действиями литовцы, по сути, выступили против байкеров всего мира".

https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html

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авто, калининград, александр шендерюк-жидков, оон, литва, в мире