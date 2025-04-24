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В Сочи 13-летний подросток умер от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 24.04.2025
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16:22 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sochi-2013233572.html
В Сочи 13-летний подросток умер от отравления неизвестным веществом
В Сочи 13-летний подросток умер от отравления неизвестным веществом - РИА Новости, 24.04.2025
В Сочи 13-летний подросток умер от отравления неизвестным веществом
Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Сочи 13-летнего ребёнка, употребившего неизвестное вещество, сообщила прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:22:00+03:00
2025-04-24T16:22:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 24 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Сочи 13-летнего ребёнка, употребившего неизвестное вещество, сообщила прокуратура Краснодарского края. "21 апреля около 23 часов 13-летний подросток, являющийся учеником 7-го класса, находился на площади, расположенной в Сочи (Центральный район), где употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание и скончался", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Уточняется, что на месте происшествия был обнаружен баллончик для портативной газовой горелки. Следственными органами проводится судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудило краевое управление СК России по факту гибели подростка. Ведомством также будет дана оценка работе образовательных учреждений и торговых точек, которые реализуют потенциально опасные газосодержащие товары детям.
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происшествия, сочи, краснодарский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи 13-летний подросток умер от отравления неизвестным веществом

В Сочи 13-летний подросток погиб, употребив неизвестное вещество

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 24 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Сочи 13-летнего ребёнка, употребившего неизвестное вещество, сообщила прокуратура Краснодарского края.
"21 апреля около 23 часов 13-летний подросток, являющийся учеником 7-го класса, находился на площади, расположенной в Сочи (Центральный район), где употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание и скончался", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что на месте происшествия был обнаружен баллончик для портативной газовой горелки. Следственными органами проводится судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудило краевое управление СК России по факту гибели подростка. Ведомством также будет дана оценка работе образовательных учреждений и торговых точек, которые реализуют потенциально опасные газосодержащие товары детям.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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