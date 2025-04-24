https://ria.ru/20250424/slovakiya-2013245033.html

В Словакии высказались об украинцах, участвующих в протестах

В Словакии высказались об украинцах, участвующих в протестах - РИА Новости, 24.04.2025

В Словакии высказались об украинцах, участвующих в протестах

Граждан Украины, которые участвуют в протестах против правительства в Словакии, следовало бы лишать статуса беженцев, который им предоставляет республика,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:11:00+03:00

2025-04-24T17:11:00+03:00

2025-04-24T17:11:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 24 апр - РИА Новости. Граждан Украины, которые участвуют в протестах против правительства в Словакии, следовало бы лишать статуса беженцев, который им предоставляет республика, считает словацкий политик, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота. "Украинские беженцы принимают участие в антиправительственных протестах. Этого должно было бы быть достаточно для того, чтобы Словакия лишила их статуса военного беженца, поскольку мы их должны были принять и оказать им гуманитарную помощь на основе Женевской конвенции, мы не приютили их в ущерб нашего собственного населения для того, чтобы они тут дестабилизировали политическую и общественную ситуацию", - сказал Слота в интервью изданию Slovenské národné noviny. Прокиевская общественная организация "Мир Украине" переодически проводит в Словакии акции протеста с конца декабря 2024 года. Митинги стали реакцией на поездку премьер-министра Словакии Фицо в Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории. В январе Фицо говорил, что треть участников антиправительственных митингов, которые проходят в стране, составляют украинцы. Он отмечал, что потом на украинском телевидение выходят сюжеты о том, что украинцы чем-то недовольны в Словакии.

https://ria.ru/20250416/slovakija-2011617485.html

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в мире, словакия, украина, москва, владимир путин