https://ria.ru/20250424/sk-2013273288.html

В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской

В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской - РИА Новости, 24.04.2025

В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской

Центр Каменки-Днепровской в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, рассказали РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:28:00+03:00

2025-04-24T19:28:00+03:00

2025-04-24T19:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Центр Каменки-Днепровской в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, рассказали РИА Новости в СК РФ. "Массированному обстрелу подвергся Центрально-городской район населенного пункта Каменка-Днепровская, по которому противник применил ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра. В результате обстрела один мирный житель от полученных ранений скончался на месте, еще два мирных жителя получили множественные осколочные ранения", - рассказал сотрудник СК РФ. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате обстрела ВСУ пострадали гражданские здания, в которых выбито остекление, а также три единицы автотранспорта. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, нато, происшествия