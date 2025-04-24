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В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sk-2013273288.html
В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской
В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской - РИА Новости, 24.04.2025
В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской
Центр Каменки-Днепровской в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, рассказали РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:28:00+03:00
2025-04-24T19:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
нато
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Центр Каменки-Днепровской в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, рассказали РИА Новости в СК РФ. "Массированному обстрелу подвергся Центрально-городской район населенного пункта Каменка-Днепровская, по которому противник применил ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра. В результате обстрела один мирный житель от полученных ранений скончался на месте, еще два мирных жителя получили множественные осколочные ранения", - рассказал сотрудник СК РФ. Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. В результате обстрела ВСУ пострадали гражданские здания, в которых выбито остекление, а также три единицы автотранспорта. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250407/zelenskij-2009890135.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, запорожская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
В СК уточнили число пострадавших при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской

СК: при ударе ВСУ по Каменке-Днепровской с одним погибшим пострадали двое

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Центр Каменки-Днепровской в Запорожской области подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, один человек погиб, рассказали РИА Новости в СК РФ.
"Массированному обстрелу подвергся Центрально-городской район населенного пункта Каменка-Днепровская, по которому противник применил ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра. В результате обстрела один мирный житель от полученных ранений скончался на месте, еще два мирных жителя получили множественные осколочные ранения", - рассказал сотрудник СК РФ.
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Уточняется, что пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате обстрела ВСУ пострадали гражданские здания, в которых выбито остекление, а также три единицы автотранспорта.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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