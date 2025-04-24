https://ria.ru/20250424/sk-2013228270.html

СК: житель Подольска, недовольный шумом пьяной компании, застрелил женщину

СК: житель Подольска, недовольный шумом пьяной компании, застрелил женщину - РИА Новости, 24.04.2025

СК: житель Подольска, недовольный шумом пьяной компании, застрелил женщину

Недовольный шумом выпивающей компании житель Подольска застрелил женщину, за это его избили остальные участники компании, сообщили в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T16:08:00+03:00

2025-04-24T16:08:00+03:00

2025-04-24T16:11:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Недовольный шумом выпивающей компании житель Подольска застрелил женщину, за это его избили остальные участники компании, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России. "Двадцать четвертого апреля возле дома по улице Железнодорожной в городском округе Подольск обнаружено тело местной жительницы с огнестрельным ранением груди. По данному факту территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, что ночью компания из четырех человек распивала спиртное во дворе дома. Отмечается, что житель дома, недовольный шумом, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел на улицу. "В ходе конфликта, во время попытки отнять у него оружие, произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствующих женщин. В настоящее время мужчина находится в больнице с множественными переломами, поскольку после случившегося подвергся избиению остальными участниками конфликта", - добавляется в сообщении. В настоящее время правоохранители изъяли оружие, две гильзы, упаковку с патронами, допрашиваются очевидцы. Кроме того, в ближайшее время следствием будет дана оценка факту незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также факту получения мужчиной тяжких травм.

https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011260354.html

https://ria.ru/20250328/zelenograd-2007859989.html

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следственный комитет россии (ск рф), подольск, россия, железнодорожный, происшествия