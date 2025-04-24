https://ria.ru/20250424/singapur-2013245655.html

В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы

В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025

В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы

Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая акцию "Бессмертный полк" и концерт "Сороковые, роковые...", прошли в Сингапуре, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:14:00+03:00

2025-04-24T17:14:00+03:00

2025-04-24T17:14:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сингапур (город)

николай волобуев

ростех

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДЖАКАРТА, 24 апр - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая акцию "Бессмертный полк" и концерт "Сороковые, роковые...", прошли в Сингапуре, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Сегодня как никогда важно сохранять историческую правду и память о Победе советского народа во Второй мировой войне. Вклад народов Юго-Восточной Азии в разгром фашистского блока - часть общего исторического наследия, которое необходимо бережно сохранять во имя недопущения повторения трагических событий прошлого", - заявил заместитель генерального директора ГК "Ростех" и председатель РСДС Николай Волобуев. Отмечается, что участники акции почтили память фронтовиков, а музыкально-поэтический концерт, включавший произведения поэтов Великой Отечественной войны и военные песни Владимира Высоцкого, стал эмоциональным напоминанием о мужестве и героизме того времени. "Концерт, исполненный российскими артистами, оставил глубокое впечатление у зрителей, объединяя поколения и народы в сохранении исторической памяти", - сообщили организаторы мероприятия.

https://ria.ru/20250415/ankara-2011383484.html

сингапур (город)

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сингапур (город), николай волобуев, ростех, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне