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В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы
В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 24.04.2025
В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы
Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая акцию "Бессмертный полк" и концерт "Сороковые, роковые...", прошли в Сингапуре, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:14:00+03:00
2025-04-24T17:14:00+03:00
2025-04-24T17:14:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сингапур (город)
николай волобуев
ростех
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 24 апр - РИА Новости. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, включая акцию "Бессмертный полк" и концерт "Сороковые, роковые...", прошли в Сингапуре, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. "Сегодня как никогда важно сохранять историческую правду и память о Победе советского народа во Второй мировой войне. Вклад народов Юго-Восточной Азии в разгром фашистского блока - часть общего исторического наследия, которое необходимо бережно сохранять во имя недопущения повторения трагических событий прошлого", - заявил заместитель генерального директора ГК "Ростех" и председатель РСДС Николай Волобуев. Отмечается, что участники акции почтили память фронтовиков, а музыкально-поэтический концерт, включавший произведения поэтов Великой Отечественной войны и военные песни Владимира Высоцкого, стал эмоциональным напоминанием о мужестве и героизме того времени. "Концерт, исполненный российскими артистами, оставил глубокое впечатление у зрителей, объединяя поколения и народы в сохранении исторической памяти", - сообщили организаторы мероприятия.
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сингапур (город), николай волобуев, ростех, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сингапур (город), Николай Волобуев, Ростех, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Сингапуре прошли мероприятия ко Дню Победы
Акция "Бессмертный полк" и концерт песен военных лет прошли в Сингапуре