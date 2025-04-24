https://ria.ru/20250424/siluanov-2013069914.html

Силуанов назвал текущую отсечку за баррель не отвечающей вызовам времени

Силуанов назвал текущую отсечку за баррель не отвечающей вызовам времени - РИА Новости, 24.04.2025

Силуанов назвал текущую отсечку за баррель не отвечающей вызовам времени

Отсечка по цене нефти в текущем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель, возможно, перестала отвечать вызовам времени, заявил глава Минфина России Антон... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:30:00+03:00

2025-04-24T00:30:00+03:00

2025-04-24T01:11:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

саудовская аравия

антон силуанов

дональд трамп

опек

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Отсечка по цене нефти в текущем бюджетном правиле в 60 долларов за баррель, возможно, перестала отвечать вызовам времени, заявил глава Минфина России Антон Силуанов на расширенной коллегии ведомства.Министр назвал главным вызовом в текущих условиях торговые войны, которые будут сопровождаться падением экспорта, в том числе это коснется и РоссиюОн подчеркнул снижение зависимости российского бюджета от экспорта нефти и газа, сейчас это лишь четверть от доходов государства, тогда как недавно они составляли половину, указал Силуанов."Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне 60 долларов за баррель, правда, сегодня, эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени", - добавил министр. Согласно бюджетному правилу, бюджет формируется, исходя из цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Все полученные сверх этой цены доходы идут в ФНБ, в случае, если стоимость нефти ниже, бюджетные расходы финансируются за счет этого фонда.

https://ria.ru/20250423/byudzhet-2012960828.html

https://realty.ria.ru/20250415/minfin-2011455945.html

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