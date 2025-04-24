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Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь - РИА Новости, 24.04.2025
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17:08 24.04.2025 (обновлено: 22:56 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/shturmoviki-2013244662.html
Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь
Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь - РИА Новости, 24.04.2025
Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь
Штурмовики группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе села Горналь в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:08:00+03:00
2025-04-24T22:56:00+03:00
россия
курская область
суджа
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Штурмовики группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе села Горналь в Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало видео, на котором показало, как подразделения 22-го мотострелкового полка уничтожают украинскую бронетехнику."В ходе боевой работы по освобождению оккупированных территорий Курской области подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения. Военнослужащие полка совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий осуществляют огневое поражение формирований ВСУ в районе населенного пункта Горналь в курском приграничье, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения", — говорится в подписи. Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение четырем украинским бригадам в районе Горналя и Олешни. Противник потерял в этих боях более 150 солдат, боевую бронемашину, артиллерийское орудие, два миномета, пусковую установку РСЗО и десять автомобилей. Уничтожены также 11 пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли почти 76 тысяч военнослужащих, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html
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Уничтожение бронетехники ВСУ и передвижение российских штурмовиков в Курской области
Мотострелки группировки войск «Север» продолжают освобождение Курской области. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка совместно с другими подразделениями группировки поражают формирования ВСУ в районе населенного пункта Горналь, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения.
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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Суджа, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь

Штурмовые подразделения группировки "Север" поразили ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Штурмовики группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе села Горналь в Курской области, сообщило Минобороны.
Ведомство опубликовало видео, на котором показало, как подразделения 22-го мотострелкового полка уничтожают украинскую бронетехнику.
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"В ходе боевой работы по освобождению оккупированных территорий Курской области подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения. Военнослужащие полка совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий осуществляют огневое поражение формирований ВСУ в районе населенного пункта Горналь в курском приграничье, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения", — говорится в подписи.
Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение четырем украинским бригадам в районе Горналя и Олешни. Противник потерял в этих боях более 150 солдат, боевую бронемашину, артиллерийское орудие, два миномета, пусковую установку РСЗО и десять автомобилей. Уничтожены также 11 пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли почти 76 тысяч военнослужащих, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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РоссияКурская областьСуджаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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