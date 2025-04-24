https://ria.ru/20250424/shturmoviki-2013244662.html

Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь

Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь - РИА Новости, 24.04.2025

Российские штурмовики поразили формирования ВСУ в районе села Горналь

Штурмовики группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе села Горналь в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:08:00+03:00

2025-04-24T17:08:00+03:00

2025-04-24T22:56:00+03:00

россия

курская область

суджа

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Штурмовики группировки "Север" нанесли поражение ВСУ в районе села Горналь в Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало видео, на котором показало, как подразделения 22-го мотострелкового полка уничтожают украинскую бронетехнику."В ходе боевой работы по освобождению оккупированных территорий Курской области подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения. Военнослужащие полка совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий осуществляют огневое поражение формирований ВСУ в районе населенного пункта Горналь в курском приграничье, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения", — говорится в подписи. Согласно сводке Минобороны, за минувшие сутки группировка "Север" нанесла поражение четырем украинским бригадам в районе Горналя и Олешни. Противник потерял в этих боях более 150 солдат, боевую бронемашину, артиллерийское орудие, два миномета, пусковую установку РСЗО и десять автомобилей. Уничтожены также 11 пунктов управления беспилотниками и склада боеприпасов.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли почти 76 тысяч военнослужащих, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html

https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

россия

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Уничтожение бронетехники ВСУ и передвижение российских штурмовиков в Курской области Мотострелки группировки войск «Север» продолжают освобождение Курской области. Военнослужащие 22-го мотострелкового полка совместно с другими подразделениями группировки поражают формирования ВСУ в районе населенного пункта Горналь, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения. 2025-04-24T17:08 true PT0M41S

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россия, курская область, суджа, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)