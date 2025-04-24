https://ria.ru/20250424/shtrafy-2013117981.html

Сервисы аренды самокатов выписали почти 27 тысяч штрафов в 2025 году

Сервисы аренды самокатов выписали почти 27 тысяч штрафов в 2025 году - РИА Новости, 24.04.2025

Сервисы аренды самокатов выписали почти 27 тысяч штрафов в 2025 году

Кикшеринговые сервисы "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" с начала сезона проката уже выписали почти 27 тысяч штрафов и заблокировали 190 тысяч пользователей -... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:23:00+03:00

2025-04-24T10:23:00+03:00

2025-04-24T10:23:00+03:00

технологии

россия

москва

мтс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808394481_0:0:3366:1893_1920x0_80_0_0_7e73c1f6bfa5bee65594b7923021fb20.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кикшеринговые сервисы "Яндекс Go", Whoosh и "МТС Юрент" с начала сезона проката уже выписали почти 27 тысяч штрафов и заблокировали 190 тысяч пользователей - число штрафов выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в совместном сообщении компаний. "С начала сезона крупнейшие кикшеринги МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей в России. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компаниях объясняют это ростом спроса на шеринговые СИМ, повышением точности отслеживания нарушений, а также усилением сотрудничества с городами в части отслеживания поездок", - сказано в сообщении. Сервисы блокируют пользователей, в первую очередь, за передачу управления электросамокатами детям и подросткам - на это пришлось около трети от общего числа блокировок с начала сезона. "Поездки детей сервисы выявляют как благодаря обращениям в поддержку с фото и видеодоказательствами, так и за счет собственных технических решений: данных сотовых операторов, банковских сервисов, интеграции с Mos ID", - добавили в сообщении. Там же напомнили, что летом в прошлом году кикшеринговые сервисы запустили чат-бот, в который любой гражданин может сообщить о нарушениях с участием прокатных электросамокатов. Кроме этого, сервисы доработали свои чат-боты: в пиковые периоды активности службы поддержки Whoosh и "МТС Юрент" обрабатывают до 2 тысяч запросов. Количество скаутов и консультантов по безопасности, которые работают непосредственно на улицах городов и передают данные о нарушителях в службы поддержки кикшерингов, в 2025 году увеличилось на 40%. "Компании плотно сотрудничают с городами в части выявления нарушителей. Речь идет про интеграции с городскими системами видеонаблюдения (Москва, Сириус), совместные рейды с правоохранительными органами, передачу данных о поездках на самокатах кикшеринга. Кроме того, с этого года на всех самокатах кикшеринга появились укрупненные номера - они помогают выявлять нарушения по городским камерам или обращениям в службу поддержки", - отметили в кикшеринговых сервисах.

https://ria.ru/20250418/jandeks-2011990611.html

https://ria.ru/20250321/samokat-2006388314.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, мтс, происшествия