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Эксперт предупредила о штрафе за неправильную перевозку животного в авто
Эксперт предупредила о штрафе за неправильную перевозку животного в авто - РИА Новости, 24.04.2025
Эксперт предупредила о штрафе за неправильную перевозку животного в авто
За неправильную перевозку животного в машине могут оштрафовать на 500 рублей, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:18:00+03:00
2025-04-24T03:18:00+03:00
2025-04-24T03:18:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За неправильную перевозку животного в машине могут оштрафовать на 500 рублей, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.По ее словам, при перевозке в автомобиле животное необходимо надежно зафиксировать, чтобы питомец не мешал управлять транспортным средством и не закрывал водителю обзор."Если, например, просто перевозить питомца на коленях, передней панели машины, либо если животное свободно перемещается по салону — это нарушение. Возможно предупреждение либо штраф в 500 рублей", — рассказала юрист.Мелких животных эксперт посоветовала перевозить в переносках и клетках, которые можно положить на сидения и зафиксировать ремнем безопасности. Для больших пород собак подойдут специальные удерживающие устройства.
https://ria.ru/20250306/predmety-2003314668.html
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авто, животные
Эксперт предупредила о штрафе за неправильную перевозку животного в авто
Юрист Билялова: за неправильную перевозку животного в машине могут оштрафовать