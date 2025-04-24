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Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:07 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне - РИА Новости, 24.04.2025
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:07:00+03:00
2025-04-24T06:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шэньян
владивосток
россия
александр смирнов
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает в четверг генеральное консульство РФ в Шэньяне. "В период с 21 по 26 апреля по территории провинций Цзилинь и Ляонин осуществляется памятный международный автопробег по маршруту "Владивосток-Далянь", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Инициаторами акции выступают администрация города Владивостока, приморские ветеранские и общественные организации... Двадцать третьего апреля участники автопробега из города Владивостока прибыли в Шэньян и возложили венки и цветы на мемориале советским воинам", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло и консул-советник генконсульства Александр Смирнов обратились с приветственными словами к присутствующим на мероприятии, отметив решающий вклад России победу над немецким фашизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны. В торжественной церемонии приняли участие более 50 человек, среди них представители канцелярии иностранных дел города Шэньяна, соотечественники и сотрудники генконсульства РФ. Генконсульство добавило, что в четверг участники автопробега, сотрудники дипмиссии, соотечественники и представители канцелярии иностранных дел города Чанчуня также возложили венки и цветы к памятнику советским воинам в этом городе.
https://ria.ru/20250424/vladivostok-2013084336.html
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шэньян, владивосток, россия, александр смирнов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шэньян, Владивосток, Россия, Александр Смирнов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне

Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал воинам в Шэньяне

© Генконсульство России в ШэньянеУчастники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Генконсульство России в Шэньяне
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает в четверг генеральное консульство РФ в Шэньяне.
"В период с 21 по 26 апреля по территории провинций Цзилинь и Ляонин осуществляется памятный международный автопробег по маршруту "Владивосток-Далянь", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Инициаторами акции выступают администрация города Владивостока, приморские ветеранские и общественные организации... Двадцать третьего апреля участники автопробега из города Владивостока прибыли в Шэньян и возложили венки и цветы на мемориале советским воинам", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
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Заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло и консул-советник генконсульства Александр Смирнов обратились с приветственными словами к присутствующим на мероприятии, отметив решающий вклад России победу над немецким фашизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны.
В торжественной церемонии приняли участие более 50 человек, среди них представители канцелярии иностранных дел города Шэньяна, соотечественники и сотрудники генконсульства РФ.
Генконсульство добавило, что в четверг участники автопробега, сотрудники дипмиссии, соотечественники и представители канцелярии иностранных дел города Чанчуня также возложили венки и цветы к памятнику советским воинам в этом городе.
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