Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне
Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал воинам в Шэньяне
© Генконсульство России в ШэньянеУчастники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне
Участники автопробега в честь 80-летия Победы из Владивостока в Далянь посетили мемориал советским воинам в Шэньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает в четверг генеральное консульство РФ в Шэньяне.
"В период с 21 по 26 апреля по территории провинций Цзилинь и Ляонин осуществляется памятный международный автопробег по маршруту "Владивосток-Далянь", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Инициаторами акции выступают администрация города Владивостока, приморские ветеранские и общественные организации... Двадцать третьего апреля участники автопробега из города Владивостока прибыли в Шэньян и возложили венки и цветы на мемориале советским воинам", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло и консул-советник генконсульства Александр Смирнов обратились с приветственными словами к присутствующим на мероприятии, отметив решающий вклад России победу над немецким фашизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны.
В торжественной церемонии приняли участие более 50 человек, среди них представители канцелярии иностранных дел города Шэньяна, соотечественники и сотрудники генконсульства РФ.
Генконсульство добавило, что в четверг участники автопробега, сотрудники дипмиссии, соотечественники и представители канцелярии иностранных дел города Чанчуня также возложили венки и цветы к памятнику советским воинам в этом городе.