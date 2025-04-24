https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html

Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне

Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне - РИА Новости, 24.04.2025

Участники пробега в честь 80-летия Победы посетили мемориал в Шэньяне

Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:07:00+03:00

2025-04-24T06:07:00+03:00

2025-04-24T06:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

шэньян

владивосток

россия

александр смирнов

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 24 апр – РИА Новости. Участники автопробега из Владивостока в китайский Далянь, посвященного 80-летию Победы, возложили венки и цветы к мемориалу советским воинам в городе Шэньян китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает в четверг генеральное консульство РФ в Шэньяне. "В период с 21 по 26 апреля по территории провинций Цзилинь и Ляонин осуществляется памятный международный автопробег по маршруту "Владивосток-Далянь", посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и освобождения Северо-Востока Китая от японских милитаристов. Инициаторами акции выступают администрация города Владивостока, приморские ветеранские и общественные организации... Двадцать третьего апреля участники автопробега из города Владивостока прибыли в Шэньян и возложили венки и цветы на мемориале советским воинам", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло и консул-советник генконсульства Александр Смирнов обратились с приветственными словами к присутствующим на мероприятии, отметив решающий вклад России победу над немецким фашизмом и японским милитаризмом во время Второй мировой войны. В торжественной церемонии приняли участие более 50 человек, среди них представители канцелярии иностранных дел города Шэньяна, соотечественники и сотрудники генконсульства РФ. Генконсульство добавило, что в четверг участники автопробега, сотрудники дипмиссии, соотечественники и представители канцелярии иностранных дел города Чанчуня также возложили венки и цветы к памятнику советским воинам в этом городе.

https://ria.ru/20250424/vladivostok-2013084336.html

https://ria.ru/20250423/erevan-2013045039.html

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шэньян, владивосток, россия, александр смирнов, 80-летие победы в великой отечественной войне