https://ria.ru/20250424/shashlyk-2013089391.html

Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году

Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году - РИА Новости, 24.04.2025

Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году

Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:44:00+03:00

2025-04-24T06:44:00+03:00

2025-04-24T07:11:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. "В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе. Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.

https://ria.ru/20250316/mangal-1784141674.html

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экономика