Рейтинг@Mail.ru
Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 24.04.2025 (обновлено: 07:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/shashlyk-2013089391.html
Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году
Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году - РИА Новости, 24.04.2025
Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году
Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:44:00+03:00
2025-04-24T07:11:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954221017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85c57071f8aab3976ae6ebca303ea340.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе. "В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе. Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
https://ria.ru/20250316/mangal-1784141674.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954221017_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_3a8169cd6503ac330a53ea4bcaef25c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Россиянам назвали среднюю стоимость шашлыка в 2025 году

Руспродсоюз: средняя стоимость шашлыка из свинины на семью составит 776 рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Шашлык. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Средняя стоимость шашлыка из свинины на семью из четырех человек в этом году составит 776 рублей, из курицы - 398 рублей, а из индейки - 932, подсчитали для РИА Новости в Руспродсоюзе.
"В 2025 году средняя стоимость шашлыка из курицы выросла на 2,4% и составила 398 рублей. Шашлык из свинины подорожал на 4,9% (775,6 рублей против 739,5 рублей годом ранее). Шашлык из индейки вырос в цене на 14,5%: с 814,5 до 932,8 рублей", - подсчитали в Руспродсоюзе.
Там уточнили, что за основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной кислоты, а также перец и соль.
Где пожарить шашлык - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Где пожарить шашлык в 2025 году: лучшие места Москвы, правила и запреты
16 марта, 14:47
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала