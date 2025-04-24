https://ria.ru/20250424/shapsha-2013280419.html

Шапша: растет число иностранцев, желающих жить в РФ

Шапша: растет число иностранцев, желающих жить в РФ - РИА Новости, 24.04.2025

Шапша: растет число иностранцев, желающих жить в РФ

Число иностранцев, желающих жить в России, растет, в частности, Калужская область за последнее время приняла 350 человек из разных стран, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:59:00+03:00

2025-04-24T19:59:00+03:00

2025-04-24T19:59:00+03:00

калужская область

владислав шапша

калужская область

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КАЛУГА, 24 апр – РИА Новости. Число иностранцев, желающих жить в России, растет, в частности, Калужская область за последнее время приняла 350 человек из разных стран, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По данным пресс-службы губернатора и правительства Калужской области, в Калуге состоялось совместное выездное заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Кадры" и Агентства стратегических инициатив (АСИ) на тему: "Создание условий для интеграции иностранцев в Россию: социальные, культурные и экономические механизмы". В пленарном заседании приняли участие председатель госкомиссии, губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. "Мы открыты для тех, кто хочет приехать в Россию, разделяет наши традиционные ценности и готов стать частью нашего общества. Важно отметить, число тех, кто искренне хочет жить и работать в России, растет. В Калужскую область за последнее время приехало 350 человек из разных стран, включая Швейцарию, США, Чехию, Францию", - цитирует Шапшу пресс-служба. Глава Калужской области назвал приезжающих в Россию иностранцев ценным ресурсом для страны, особенно в условиях развития промышленности и новых производств. "Наша задача – помогать тем, кто разделяет наши ценности, и вместе укреплять экономику", – подчеркнул Шапша. Губернатор поблагодарил АСИ за разработку регионального стандарта оказания содействия переселению соотечественников, которые готовы работать в российской экономике и будут, по словам Шапши, настоящими членами российского общества, вызывая только уважение. В ходе пленарного заседания речь шла о формировании гражданственности через ценностный профессиональный выбор, об опыте образования и воспитания молодёжи для опережающего развития России, о кадровой политике Росатома по привлечению и интеграции высококвалифицированных иностранцев. Подводя итог пленарной части, Шапша подчеркнул актуальность рассмотренных вопросов и отметил важность взаимодействия в решении задач широкого спектра участников.

https://ria.ru/20250424/novoseltsev-2013135572.html

https://ria.ru/20250423/razvitie-2013000172.html

калужская область

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владислав шапша, калужская область