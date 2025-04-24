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Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/sgovor-2013241000.html
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ
Глава администрации города Дергачи вступил в сговор с некоторыми военными ВСУ, которые специально нанесли удары по нескольким домам, чтобы их владельцы получили РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:53:00+03:00
2025-04-24T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
дергачи
харьковская область
харьков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава администрации города Дергачи вступил в сговор с некоторыми военными ВСУ, которые специально нанесли удары по нескольким домам, чтобы их владельцы получили выплаты, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. "По предварительной информации, (глава украинской администрации города Дергачи Вячеслав) Задоренко вступил в преступный сговор с военнослужащими вооруженных формирований Украины, которые по его указанию наносили удары по жилым домам на территории Дергачевской объединенной территориальной громады. Целью данных действий являлось искусственное создание оснований для оформления денежных сертификатов для возмещения утраченного жилья", - сообщил Лисняк. По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, собственники этого жилья - знакомые мэра города, а подконтрольная ему комиссия при осмотре разрушений домов завышала их оценочную стоимость. Так, по информации Лисняка, незаконно сертификаты на новое жилье получили четыре человека, в числе которых - сотрудник харьковской полиции и родственник главы одного из сельских поселений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дергачи
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дергачи, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дергачи, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ

Заместитель Ганчева Лисняк: мэр города под Харьковом вступил в сговор с ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава администрации города Дергачи вступил в сговор с некоторыми военными ВСУ, которые специально нанесли удары по нескольким домам, чтобы их владельцы получили выплаты, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк.
"По предварительной информации, (глава украинской администрации города Дергачи Вячеслав) Задоренко вступил в преступный сговор с военнослужащими вооруженных формирований Украины, которые по его указанию наносили удары по жилым домам на территории Дергачевской объединенной территориальной громады. Целью данных действий являлось искусственное создание оснований для оформления денежных сертификатов для возмещения утраченного жилья", - сообщил Лисняк.
По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, собственники этого жилья - знакомые мэра города, а подконтрольная ему комиссия при осмотре разрушений домов завышала их оценочную стоимость. Так, по информации Лисняка, незаконно сертификаты на новое жилье получили четыре человека, в числе которых - сотрудник харьковской полиции и родственник главы одного из сельских поселений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДергачиХарьковская областьХарьковВооруженные силы Украины
 
 
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