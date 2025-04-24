https://ria.ru/20250424/sgovor-2013241000.html
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ
Глава администрации города Дергачи вступил в сговор с некоторыми военными ВСУ, которые специально нанесли удары по нескольким домам, чтобы их владельцы получили РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:53:00+03:00
2025-04-24T16:53:00+03:00
2025-04-24T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава администрации города Дергачи вступил в сговор с некоторыми военными ВСУ, которые специально нанесли удары по нескольким домам, чтобы их владельцы получили выплаты, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. "По предварительной информации, (глава украинской администрации города Дергачи Вячеслав) Задоренко вступил в преступный сговор с военнослужащими вооруженных формирований Украины, которые по его указанию наносили удары по жилым домам на территории Дергачевской объединенной территориальной громады. Целью данных действий являлось искусственное создание оснований для оформления денежных сертификатов для возмещения утраченного жилья", - сообщил Лисняк. По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, собственники этого жилья - знакомые мэра города, а подконтрольная ему комиссия при осмотре разрушений домов завышала их оценочную стоимость. Так, по информации Лисняка, незаконно сертификаты на новое жилье получили четыре человека, в числе которых - сотрудник харьковской полиции и родственник главы одного из сельских поселений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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дергачи, харьковская область, харьков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Дергачи, Харьковская область, Харьков, Вооруженные силы Украины
Заместитель Ганчева рассказал о сговоре мэра города под Харьковом с ВСУ
Заместитель Ганчева Лисняк: мэр города под Харьковом вступил в сговор с ВСУ