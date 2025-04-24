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Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве - РИА Новости, 24.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:59 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/serbiya-2013280212.html
Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве
Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве - РИА Новости, 24.04.2025
Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве
Власти Сербии готовят соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве, сербы будут участвовать в работе Евразийской академии кинематографических искусств,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:59:00+03:00
2025-04-24T19:59:00+03:00
культура
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сербия
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югославия
никола селакович
ольга любимова
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БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Власти Сербии готовят соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве, сербы будут участвовать в работе Евразийской академии кинематографических искусств, заявил сербский министр культуры Никола Селакович. Глава сербского минкульта в первую зарубежную поездку после повторного избрания 16 апреля на этот пост отправился в Россию, где встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. "Министры обсудили заключение Соглашения о кинематографической совместной продукции между правительством республики Сербия и правительством РФ с учетом потенциала и возможностей развития сотрудничества в кинематографической отрасли двух государств", - говорится в сообщении сербского ведомства. Отмечается, что стороны выразили удовлетворение в связи с новой встречей сразу после избрания нового правительства Сербии для развития отношений в сфере культуры и согласились, что "два народа связывают совместная история, богатое культурное наследие и духовные корни", на которых основывается глубокая дружба. "Министр Селакович отметил, что учреждение Евразийской академии кинематографических искусств и новой награды (Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - ред.) - значимые инициативы, которые представляют новую международную платформу для сотрудничества в области кинематографии и поддержки талантливых авторов фильмов. Селакович выразил готовность к полному участию в этом формате, который имеет исключительное культурное значение", - говорится в сообщении минкульта Сербии. Любимова и Селакович также приветствовали работу над совместными проектами, такими как сотрудничество Эрмитажа и Народного музея Сербии по проведению Дней Эрмитажа в Сербии и подготовке выставки "Петр Великий и Балканы". Речь шла и о проведении в этом году VI Российско-Сербского культурного форума, проекте реконструкции церкви Святой Троицы в селе Горни-Адровац, посвященной русским добровольцам - участникам войны 1876-78 годов с Османской империей, переводе литературы и развитии сотрудничества в области художественного танца и балета. "Два министра высказали убежденность, что в этом году значительного юбилея - 80-летия Победы над фашизмом - еще раз будут подтверждены крепкие исторические связи между сербским и российским народами и будет внесен вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - указал минкульт Сербии и напомнил о совместном праздновании 80-летия освобождения Белграда в октябре 2024 года. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250417/smoktunovskiy-2011704293.html
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в мире, справки, сербия, россия, югославия, никола селакович, ольга любимова
Культура, В мире, Справки, Сербия, Россия, Югославия, Никола Селакович, Ольга Любимова
Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве

Селакович: Сербия и Россия готовят соглашение о совместном кинопроизводстве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 апр - РИА Новости. Власти Сербии готовят соглашение с Россией о совместном кинопроизводстве, сербы будут участвовать в работе Евразийской академии кинематографических искусств, заявил сербский министр культуры Никола Селакович.
Глава сербского минкульта в первую зарубежную поездку после повторного избрания 16 апреля на этот пост отправился в Россию, где встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
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"Министры обсудили заключение Соглашения о кинематографической совместной продукции между правительством республики Сербия и правительством РФ с учетом потенциала и возможностей развития сотрудничества в кинематографической отрасли двух государств", - говорится в сообщении сербского ведомства.
Отмечается, что стороны выразили удовлетворение в связи с новой встречей сразу после избрания нового правительства Сербии для развития отношений в сфере культуры и согласились, что "два народа связывают совместная история, богатое культурное наследие и духовные корни", на которых основывается глубокая дружба.
"Министр Селакович отметил, что учреждение Евразийской академии кинематографических искусств и новой награды (Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" - ред.) - значимые инициативы, которые представляют новую международную платформу для сотрудничества в области кинематографии и поддержки талантливых авторов фильмов. Селакович выразил готовность к полному участию в этом формате, который имеет исключительное культурное значение", - говорится в сообщении минкульта Сербии.
Любимова и Селакович также приветствовали работу над совместными проектами, такими как сотрудничество Эрмитажа и Народного музея Сербии по проведению Дней Эрмитажа в Сербии и подготовке выставки "Петр Великий и Балканы". Речь шла и о проведении в этом году VI Российско-Сербского культурного форума, проекте реконструкции церкви Святой Троицы в селе Горни-Адровац, посвященной русским добровольцам - участникам войны 1876-78 годов с Османской империей, переводе литературы и развитии сотрудничества в области художественного танца и балета.
"Два министра высказали убежденность, что в этом году значительного юбилея - 80-летия Победы над фашизмом - еще раз будут подтверждены крепкие исторические связи между сербским и российским народами и будет внесен вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений", - указал минкульт Сербии и напомнил о совместном праздновании 80-летия освобождения Белграда в октябре 2024 года.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человек.
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