https://ria.ru/20250424/semya-2013126334.html

Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей - РИА Новости, 24.04.2025

Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:37:00+03:00

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2025-04-24T10:37:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза", - сказала Голикова на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи", которая проходит в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что в прошлом году рост рождений третьих и последующих детей составил 1,1% к предыдущему году. Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.

https://ria.ru/20250423/putin-2012993340.html

https://ria.ru/20250410/mishustin-2010520295.html

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общество, россия, татьяна голикова