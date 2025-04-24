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Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей - РИА Новости, 24.04.2025
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10:37 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/semya-2013126334.html
Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей
Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей - РИА Новости, 24.04.2025
Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей
Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:37:00+03:00
2025-04-24T10:37:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза", - сказала Голикова на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи", которая проходит в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Она добавила, что в прошлом году рост рождений третьих и последующих детей составил 1,1% к предыдущему году. Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.
https://ria.ru/20250423/putin-2012993340.html
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
Голикова рассказала об увеличении числа многодетных семей

Голикова: численность многодетных семей за последние два года выросла в 1,2 раза

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДевушка с детьми
Девушка с детьми - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Девушка с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Численность многодетных семей в РФ увеличилась в 1,2 раза за последние два года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За 2 года численность многодетных семей и детей в них увеличилась в 1,2 раза", - сказала Голикова на научно-практической конференции "От года семьи — к веку семьи", которая проходит в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Она добавила, что в прошлом году рост рождений третьих и последующих детей составил 1,1% к предыдущему году.
Согласно данным Социального фонда России, за 2024 год было выдано 710 тысяч сертификатов на материнский капитал. Кроме того, в рамках поддержки семей с детьми в России было выдано единое пособие на 10,6 миллиона детей и 340 тысяч беременных женщин за прошлый год, на это направили 1,67 триллиона рублей.
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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