https://ria.ru/20250424/sanktsii-2013285950.html

Посольство назвало новые санкции Британии против России бессмысленными

Посольство назвало новые санкции Британии против России бессмысленными - РИА Новости, 24.04.2025

Посольство назвало новые санкции Британии против России бессмысленными

Посольство РФ в Лондоне назвало новые рестрикции в отношении России враждебным и бессмысленным шагом, который призван послужить британским властям... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T20:48:00+03:00

2025-04-24T20:48:00+03:00

2025-04-24T20:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне назвало новые рестрикции в отношении России враждебным и бессмысленным шагом, который призван послужить британским властям психологической компенсацией за сорванные по вине Киева переговоры по урегулированию украинского конфликта. "Британскими властями анонсирована очередная порция антироссийских запретов на передачу технологий и программного обеспечения, а также ограничений в отношении ряда товаров. Этот сколь враждебный, столь и бессмысленный жест, очевидно, призван послужить местному истеблишменту психологической компенсацией за сорванный накануне по вине Киева лондонский раунд консультаций об урегулировании вокруг Украины", - говорится в комментарии дипмиссии, переданном в распоряжение РИА Новости. В посольстве заявили, что новые ограничения не окажут никакого эффекта на Россию, не навредят российской экономике и не предотвратят достижение Москвой поставленных внешнеполитических целей, в том числе в рамках СВО.

https://ria.ru/20250423/rossija-2012968980.html

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